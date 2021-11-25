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Etkisi mucize gibi! Dakikalar içinde baş ağrısını bitiriyor

Zencefil ve zeytinyağı, her ikisi de ayrı ayrı doğanın en iyi sağlık kaynaklarını oluşturuyor. Zencefilin özellikle bağışıklığı güçlendiren, sindirim sistemini düzenleyen ve üst solunum yollarını açan özelliği ile zeytinyağının sağlıklı yağ asitlerini bir araya geldiğinde tam bir şifa kaynağına dönüşüyor.

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Giriş Tarihi: 25.11.2021 09:59
ETKİSİ MUCİZE GİBİ! DAKİKALAR İÇİNDE BAŞ AĞRISINI BİTİRİYOR

Özellikle anti-enflamatuar, ağrı kesici özelliği ile öne çıkan bu şurubu ister ağrıyan noktalara sürebilir, isterseniz içebilirsiniz. Ayrıca güçlü bir idrar söktürücü olması sayesinde vücudunuzda istediğini detoks etkisini oluşturarak tüm zararlı bileşenleri, toksinleri de atmanıza yardımcı oluyor.

Zencefil, içeriğindeki B ve C vitaminleri, fosfor, kalsiyum sayesinde bağışıklığınızı güçlendirir. Böylece bağışıklığınızı güçlendiren bu baharat, aynı zamanda astım, bronşit gibi büyük rahatsızlık veren solunum yolu rahatsızlıklarında da oldukça etkilidir. İçeriğindeki gingerol sayesinde kanser riskini bile düşüren bu şifa kaynağı, bedeninizde oldukça faydalı sonuçlar görmenize yardımcı olur. Ayrıca mide ve bağırsaklarda ortaya çıkabilecek enfeksiyon riskine karşı da sizi koruması sayesinde sindirim sisteminde de oldukça etkilidir.

ZENCEFİLLİ ZEYTİNYAĞLI ŞURUP TARİFİ

Malzemeler:

150 gram taze zencefil

250 ml zeytinyağı

Hazırlanışı:

  • Zencefili yıkayın ve iki saat kurumaya bırakın.
  • Zeytinyağını bir fırın kabının içine koyun.
  • Ardından zencefili kesin ve kabuğuyla birlikte rendeleyin.
  • Zencefili de fırın kabının içine ekleyin ve karıştırın.
  • Fırın 150 derecede önceden ısıtın.
  • Hazırladığınız karışımı iki saat boyunca fırınlayın.
  • Karışım soğuduğunda zencefil parçalarını ayırmak için bez bir süzgece alın. Bezde hiç yağ kalmayana kadar iyice süzün.
  • Şişenin içinde kuru, soğuk bir yerde saklayın.
  • Şurup 6 aya kadar dayanabilir.

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