Faranjit Bulaşıcı Mı? Akut ve Kronik Faranjit Bulaşır Mı, Temasla Başkasına Geçer Mi?

Faranjit bulaşıcı mı konusunu araştırırken öncelikle faranjitin ne olduğu ve nasıl oluştuğu araştırılmalıdır. Bu hastalık kronik de olabilir. Kronik faranjit bulaşıcı mıdır? Faranjit başkasına geçer mi konusu bilinerek alınması gereken tedbirler daha bilinçli şekilde alınabilir. Faranjit temasla bulaşır mı? Tüm hastalıklarda olduğu gibi faranjitin de bulaşıcılığı merak edilir. Farenjit hangi yolla bulaşır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Faranjit Bulaşıcı Mı?

Faranjit, toplumda aygın olarak görülen bir hastalıktır. Ağız ve burun boşluğunda bulunan duvarların iltihaplanması sonunda gelişen durum faranjit olarak adlandırılır. Bu hastalık boğazın tahriş olmasına neden olur. Kişinin günlük hayatını da etkileyen bu hastalık oldukça rahatsız edicidir. Bu hastalığın akut ve kronik olarak ikiye ayrıldığını da söyleyebiliriz.

Akut faranjitte sesin kısılması, boğazın yanması, yüksek ateş ve ağrı söz konusudur. Virüs ve bakterilere bağlı şekilde gelişen bu hastalık esnasında yutkunmada zorluk görülür. Kronik faranjitte ise ağrı ve ateş söz konusu değildir. Kuru öksürük, boğazda takılma hissi ve gıcık gibi durumlar kronik faranjit belirtisidir.

Bir hastalığın faranjit olup olmadığı gösterdiği belirtiler ile ortaya çıkar. Bu belirtiler aşağıdaki gibidir.

Kuru öksürük

Boğazda ağrı

Boğazın tahriş olması

Yutkunmada güçlük

Gıcık

Yüksek ateş

Kulağa kadar vuran ağrı

Sesin kısılması

Geniz akıntısı

Faranjit Başkasına Geçer Mi?

Faranjit oluşumunun en önemli nedenleri virüs ve bakteriler ile ilgilidir. Havaların soğuması akut faranjit riskinin de oluşmasına neden olur. Kronik faranjitin nedenleri arasında ise aşağıdaki sebepler gösterilir.

Öğretmenlik gibi çok konuşması gereken bir meslek grubuna sahip olunması

Çok fazla soğuk içeceklerin tüketilmesi

Reflü

Burnun tıkanması

Sinüzit

Aşırı şekilde baharat tüketimi

Virüs ve bakteri sebebiyle ortaya çıkan faranjit vakaları bulaşıcıdır. Hastalığa sebep olan mikropların solunum yollarında çoğalması neticesinde nefes, hapşırık ve öksürük gibi durumlarla hastalık karşı tarafa geçer. Hasta olan kişinin yiyecek ya da içeceğinden tüketmek de hastalığa yakalanma riskini artırır.

Özellikle kış döneminde faranjit vakaları artar. Doktor kontrolü sonucunda verilen boğaz spreyi ya da ateş düşürücü gibi ilaçlarla hastalık tedavi edilebilir. Bol su içmek ya da sigara, alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak hastalığın iyileşme süresini de kısaltacaktır. Solunum yollarını yumuşatan ve ferahlık hissi veren yiyecek ve içecekler de tedavinin kısa sürede sonlanmasına destek olacaktır.