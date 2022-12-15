Faydaları şoke ediyor! Kaynamış yumurta suyundaki şifa: Dökmeden önce iki kez düşünün…

Yumurta tüketimi, kalp ve kemik sağlığını destekleyen vitaminlerle dolu besin kaynağıdır. Yeterince protein almak istiyorsanız bu besini her gün tüketmeye özen gösterin. Peki yumurtanın suyunun faydalarını biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım.
KEMİK ERİMESİNE İYİ GELİYOR
Kaynamış yumurta suyunun kemik erimesini ortadan kaldırdığını biliyor musunuz? Bu suyun bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyuma sahip. İşte bu mucizevi suyu dökmemeniz için yeterli bir sebep olabilir! Kullandığınızda kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklarınıza oldukça iyi gelecek.
CANLI VE PARLAK SAÇLARA SAHİP OLACAKSINIZ
Kaynattığınız yumurta suyunu güzelce saçlarınıza uygulayın. Protein deposu olan yumurta suda kaynatıldığında proteini çözülür. Bu suyu saçlarınıza uyguladığınızda ise sonucuna inanamayacaksınız.
Parlak ve canlı saçlara sahip olmak için bu yöntemi mutlaka deneyin. Özellikle kuru saçlara ilaç gibi geliyor.
BİTKİLERİ CANLANDIRIYOR
Yumurta kabuğu suyu, bitkiye kalsiyum minerali ve amino asitler sağladığı için bitkileri sulamak için kullanılabilir.
Kalsiyum, bitkiler tarafından hücre duvarlarına yapısal destek sağlarken gövdeleri ve yaprakları güçlendirmek için kullanılır. Yeterli miktarda kalsiyum sağlanması, hızlı ve sağlıklı bitki büyümesi ile sonuçlanır.
Aynı zamanda, kalsiyum dışında diğer yeterince kullanılmayan mutfak yan ürünleri muz kabukları ve pirinç suyudur. Bitkilerinize muz kabuğu suyu ve pirinç suyu uygulamak, toprakta sağlıklı bir bakteri popülasyonunu teşvik eder ve bitkiyi güçlendiren makro besin olan potasyumu ekler.
KAYNAMIŞ YUMURTA SUYU NE İÇERİYOR?
Yumurta kabuğundan elde edilen ana mineral, yumurta kabuğu olarak bilinen yumurtanın en dıştaki sert tabakasını oluşturan kalsiyum karbonattan gelen kalsiyumdur.
Kalsiyum karbonat aslında, yumurta tabakasının içindeki hassas embriyoyu koruyacak kadar güçlü olması için düzenlenmiş kalsiyumun kristalli bir şeklidir.