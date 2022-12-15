Faydaları şoke ediyor! Kaynamış yumurta suyundaki şifa: Dökmeden önce iki kez düşünün…

Yumurta tüketimi, kalp ve kemik sağlığını destekleyen vitaminlerle dolu besin kaynağıdır. Yeterince protein almak istiyorsanız bu besini her gün tüketmeye özen gösterin. Peki yumurtanın suyunun faydalarını biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım.

KEMİK ERİMESİNE İYİ GELİYOR

Kaynamış yumurta suyunun kemik erimesini ortadan kaldırdığını biliyor musunuz? Bu suyun bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyuma sahip. İşte bu mucizevi suyu dökmemeniz için yeterli bir sebep olabilir! Kullandığınızda kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklarınıza oldukça iyi gelecek.