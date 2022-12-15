Haberler Roza Haberleri Sağlık Haberleri Faydaları şoke ediyor! Kaynamış yumurta suyundaki şifa: Dökmeden önce iki kez düşünün…

Faydaları şoke ediyor! Kaynamış yumurta suyundaki şifa: Dökmeden önce iki kez düşünün…

Yumurtanın faydalarını bilmeyen yoktur. Sağlığa oldukça yararlı olan bu besinin suyu da kendisi kadar yararlı. Vücudumuz için gerekli olan vitaminleri karşılayan yumurta suyunun faydalarını sizler için araştırdık. İşte dökmeden önce iki kez düşüneceğiniz mucizevi suyun faydaları…

Giriş Tarihi: 15.12.2022 13:17 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 13:26
ABONE OL
Faydaları şoke ediyor! Kaynamış yumurta suyundaki şifa: Dökmeden önce iki kez düşünün…

Yumurta tüketimi, kalp ve kemik sağlığını destekleyen vitaminlerle dolu besin kaynağıdır. Yeterince protein almak istiyorsanız bu besini her gün tüketmeye özen gösterin. Peki yumurtanın suyunun faydalarını biliyor musunuz? Gelin birlikte bakalım.

KEMİK ERİMESİNE İYİ GELİYOR

Kaynamış yumurta suyunun kemik erimesini ortadan kaldırdığını biliyor musunuz? Bu suyun bulunan kalsiyumdan daha fazla kalsiyuma sahip. İşte bu mucizevi suyu dökmemeniz için yeterli bir sebep olabilir! Kullandığınızda kemik erimesi ve kemik ağrısı gibi rahatsızlıklarınıza oldukça iyi gelecek.

CANLI VE PARLAK SAÇLARA SAHİP OLACAKSINIZ

Kaynattığınız yumurta suyunu güzelce saçlarınıza uygulayın. Protein deposu olan yumurta suda kaynatıldığında proteini çözülür. Bu suyu saçlarınıza uyguladığınızda ise sonucuna inanamayacaksınız.

Parlak ve canlı saçlara sahip olmak için bu yöntemi mutlaka deneyin. Özellikle kuru saçlara ilaç gibi geliyor.

BİTKİLERİ CANLANDIRIYOR

Yumurta kabuğu suyu, bitkiye kalsiyum minerali ve amino asitler sağladığı için bitkileri sulamak için kullanılabilir.

Kalsiyum, bitkiler tarafından hücre duvarlarına yapısal destek sağlarken gövdeleri ve yaprakları güçlendirmek için kullanılır. Yeterli miktarda kalsiyum sağlanması, hızlı ve sağlıklı bitki büyümesi ile sonuçlanır.

Aynı zamanda, kalsiyum dışında diğer yeterince kullanılmayan mutfak yan ürünleri muz kabukları ve pirinç suyudur. Bitkilerinize muz kabuğu suyu ve pirinç suyu uygulamak, toprakta sağlıklı bir bakteri popülasyonunu teşvik eder ve bitkiyi güçlendiren makro besin olan potasyumu ekler.

KAYNAMIŞ YUMURTA SUYU NE İÇERİYOR?

Yumurta kabuğundan elde edilen ana mineral, yumurta kabuğu olarak bilinen yumurtanın en dıştaki sert tabakasını oluşturan kalsiyum karbonattan gelen kalsiyumdur.

Kalsiyum karbonat aslında, yumurta tabakasının içindeki hassas embriyoyu koruyacak kadar güçlü olması için düzenlenmiş kalsiyumun kristalli bir şeklidir.

Kalsiyum karbonat, kalsit ve aragonit mineralleri olarak kayalarda yaygın olarak bulunan bir maddedir ve yumurta kabuklarının, salyangoz kabuklarının, deniz kabuklarının ve incilerin ana bileşenidir.

SON DAKİKA SON DAKİKA