Faydalı diye kullandığınız vitaminlere dikkat! Yanlış doz zehir olmasın...

'Bitkiler ilaç yapımında kullanılıyor' deniyor. Ancak o bitkiler kontrollü ve belli bir dozda kullanılıyor. İlaçla zehri ayıran şey dozudur. Tıpta kullanılan maddeler zehir etkisi yapmaması için belirli bir doza kadar verilir."

Ekuklu, en basit ilacın bile dozundan fazla alınması durumunda olumsuz etkilerinin olacağını belirterek, "Onun için her ilacın yaş gruplarına göre dozu var. O yüzden bilmeden, kulaktan dolma bilgilerle yola çıkarsak kaş yapalım derken göz çıkartırız." dedi.