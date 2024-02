Faydalı diye kullandığınız vitaminlere dikkat! Yanlış doz zehir olmasın...

Özel bir hastalığı ya da vitamin emilimiyle ilgili rahatsızlığı bulunmayan kişilerin sağlıklı beslenmeyle ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri besinlerden aldığına işaret eden Ekuklu, "Kış aylarında bulaşıcı hastalıklarla mücadelede C vitamini zengini besinlere biraz ağırlık verilebilir. Bunun yanında yeterli sıvı tüketimi ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Bunun dışında içeriği bilinmeyen, internetten alınan, 'bağışıklık sistemini güçlendiriyor' diye her önümüze gelen vitamini kullanmamalıyız." dedi.

Ekuklu, sağlığa destek amacıyla kontrolsüz kullanılan vitaminlerin yarardan çok zarar verebildiğine dikkati çekti.

Vitaminlerin de ilaçlar gibi hekim kontrolünde kullanılması gerektiğini anlatan Ekuklu, şunları söyledi:

"En tehlikelisi hiç kontrolü olmayan, tamamen kulaktan dolma bilgilerle internet üzerinden takviyeler almak. Artık bu dünyanın sorunu haline geldi, internetten her şey satılıyor. Bunların altına övgü dolu sözler yazılıyor. 'Her derde deva' diye yazılıyor. Böyle bir şey akılla açıklanamaz. Bir bitkiyi çiğnemek, bir ürünü kullanmak her derde iyi gelseydi bu kadar insan niye hastalansın, tıp neden bu kadar ilerlemeye çalışsın. Öyle olsa bu ürünlerden insanlara verilirdi, Kovid'e de yakalanmazdık, kanser ya da diğer hastalıklar da olmazdı."