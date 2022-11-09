Faydalı mı zararlı mı? Meğer “süper baharat” sandığımız besin karaciğeri çürütüyormuş!

"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR"

İleri düzeyde yapılan kimyasal analizler ile bu hastalardan üçünün zerdeçalı, vücudun daha etkili bir şekilde sindirmesine yardımcı olduğu karabiber ile birlikte tükettiğini ortaya çıkardı.

Bu çalışmadaki bulgular önem taşısa da, bu 10 yıllık süre boyunca bildirilen düşük karaciğer hasarı miktarı, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Zerdeçalın neden bu tür bir sağlık sorununa neden olduğuna dair ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.