Faydalı mı zararlı mı? Meğer “süper baharat” sandığımız besin karaciğeri çürütüyormuş!

Çeşitli kültürlerde, bu baharatın sağlığa olan faydalarından yararlanmak için birbirinden farklı yöntemler deneniyor. Dünyada ise son yıllarda adından sıklıkla bahsedilen bu baharatla ilgili son zamanlarda elde edilen veriler ise önemli bir yan etkiyi gündeme getiriyor. Yakın tarihli bir raporda, zerdeçalın, karaciğer sağlığı üzerinde zararlı etkileri olabileceği gösterildi.
"TARTIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI: ZARARLI MI FAYDALI MI?"
Altın süt adı verilen zerdeçallı latte, zerdeçal takviyeleri gibi birbirinden farklı ürün, dünya genelinde büyük bir dağılım gösteriyor. İltihapla mücadelede bir araç olarak kullanılan bu baharat, aynı zamanda antioksidan özellikleriyle de öne çıkıyor. Fakat zerdeçal tüketiminin olumsuz yanlarıyla ile ilgili de tartışmalar ortaya çıktı.
American Journal of Medicine tarafından 22 Ekim'de yayınlanan araştırmaya göre; zerdeçal alımı ile karaciğer hasarı potansiyeli arasındaki ilişki değerlendirildi. Araştırmaya göre; araştırmacılar 2011-2022 yılları arasında karaciğer hasarına dair yapılan işlemler arasında toplam 16 tane zerdeçal ile ilişkili karaciğer vakası tespit edildi. Bu karaciğer hasarları kapsamının orta ila şiddetli arasında değiştiği, beşinin hastaneye yatışının yapması gerektiği birinin ise öllüme neden olduğu bildirildi.
"DAHA FAZLA ARAŞTIRMAYA İHTİYAÇ DUYULUYOR"
İleri düzeyde yapılan kimyasal analizler ile bu hastalardan üçünün zerdeçalı, vücudun daha etkili bir şekilde sindirmesine yardımcı olduğu karabiber ile birlikte tükettiğini ortaya çıkardı.
Bu çalışmadaki bulgular önem taşısa da, bu 10 yıllık süre boyunca bildirilen düşük karaciğer hasarı miktarı, daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Zerdeçalın neden bu tür bir sağlık sorununa neden olduğuna dair ise daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
"KÜÇÜMSENMEMESİ GEREKEN BİR ETKİ"
Her ne kadar şu anki çalışma, zerdeçalın karaciğer hasarına yol açma eğiliminin küçümsenmeyecek bir etki olduğunu gösterse de bu durumla karşılaşan kişi sayısı itibariyle hala başat sebep olarak görülmüyor. Fakat bu araştırma, karaciğer hasarını zerdeçal tüketimine bağlayan ilk çalışma değil. Bu nedenle potansiyel tehlikeleri dikkate almak da önem taşıyor.
2021'de International Medical Case Reports Journal'da rapor edilen, zerdeçaldan ilaca bağlı karaciğer hasarı yaşayan iki ayrı yetişkin vakası vardı. Ayrıca Toskana'da zerdeçal tüketiminden kaynaklanan birkaç karaciğer hasarı vakası daha rapor edildi.
Doğrudan zerdeçal tüketiminden kaynaklanan karaciğer hasarı hala nadir görülen bir durum gibi göründüğünden, bu raporlar herhangi bir acil endişe veya alarma neden olmamalıdır. Bununla birlikte, siz veya tanıdığınız biri sıklıkla zerdeçal ile yemek yapıyorsa veya düzenli olarak zerdeçal takviyesi alıyorsa, latte veya köriye bir kaşık daha eklemeden önce bir doktora veya diyetisyene danışmaya değer olabilir.