Felç geçirenlerin %43’ü bir hafta önce aynı belirtiyi gösteriyor! Bu hafif ağrıyı gözden kaçırmayın

İnme belirtilerinin genellikle aniden ortaya çıktığını dile getiren Cardiac Screen, harekete geçmek için zamanınız olabileceğini dile getiriyor. Bazı insanlar, ciddi bir felç durumuyla karşılaşmadan birkaç gün önce, baş ağrısı, uyuşukluk ve karıncalanma gibi belirtiler yaşadığını belirtiyor.

Bir çalışma, felçli hastaların %43'ünün büyük bir felç geçirmeden bir hafta öncesine kadar mini felç semptomları yaşadığını buldu Bu semptomları not alır ve yardım alırsanız, iyileşme şansınız çok daha yüksektir.

GEÇİCİ İSKEMİK ATAK (MİNİ İNME) NEDİR?

Geçici iskemik atak olarak da bilinen mini inme, beyne giden kan akışının geçici olarak kesilmesinin neden olduğu kardiyovasküler bir olaydır. Geçici iskemik atağın ana semptomları, gerçek bir inme ile aynıdır.

Geçici iskemik atağın ilk aşamalarında, geçici mi yoksa kalıcı bir felç durumu mu olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirten uzmanlar, bu belirtiler ortaya çıktığında hemen acil yardımı aramak ve ambulans çağırmanın önemli olduğunu belirtiyor.