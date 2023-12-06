Felç kalırsın demişlerdi hastaneden yürüyerek çıktı! Profesör açıkladı: "Kalbinizde bu belirti varsa..."

Van'da genetik yapıdan kaynaklı glomus tümörüne yakalanan Aykut Dağ (26) yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Halil Başel, glomus tümörü hastalığının genetik olarak karşılaşılabilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, "Geçen sene Aykut Dağ'ın abisi Enver Dağ'ı ameliyat ettiğimizde ben aileden hepsinin muayene olmasını istemiştim. Çünkü hem dayı tarafında hem de babaanne tarafında glomus tümörü öyküsü vardı. Genelde genetik vakalarda üst üste kardeşlerde veya kuzenlerde olabiliyor. Ben geçen sene Enver beyi ameliyat ettiğimizde tembihlemiştim. Aykut beyi bu yıl çok erken yakaladık. Yaklaşık bir santimlik bir tümörü vardı ve çok kolay bir ameliyat geçirdi" dedi.
Hastaların tümör adı geçince bıçak vurulamadığını düşündüklerini belirten Dr. Başel, "Glumos tümörü korkulacak bir hastalık değil. Hastalarımızın hep tereddüttü şu. Adı tümör olunca bıçak vurulmaz, diye düşünüyor. Öyle bir şey yok. Bu iyi huylu bir tümör. Burada en önemli şey. İki hata yapılıyor. Biri beklemek, diğeri ise biyopsi yapmak. Bu iki hataya da maalesef çok denk geliyoruz. Burada mağdur olan hastalar oluyor. Hasta geliyor. 'Hocam bende bu hastalık 3-4 yıldır var ama doktor takip etti' diyor. Burada kaybeden hasta oluyor. Çünkü ameliyatın riski artıyor, iyileşme süreci uzuyor, komplikasyonlar artıyor. Burada Aykut bey duyarlı davrandı. Bir ultrason kontrolünde tümörü fark ettik ve ameliyatını yaptık. İki gün içinde taburcu haline geldi. Hiçbir komplikasyon gelişmedi, yoğun bakımda da yatmadı. Her şeyi on numara ama beklesek tümör büyürse; hem riski artıyor, iyileşme süreci uzuyor, doktor ve hasta için zor. Bu yüzden hastalar, genetik yapılarında varsa mutlaka yıllık tarama yapsınlar, tümör tanısı konulduğunda mutlaka beklemesinler, mutlaka bu işi yapan doktora tedavi yoluna gitsinler ve kesinlikle biyopsi yapmasınlar" ifadelerini kullandı.
25 gün önce baş ağrısı şikayetiyle geldiği hastanede glomus tümörüne yakalandığını öğrendiğini belirten Aykut Dağ isimli hasta ise "Korkulacak bir şey değil. İki gün önce ameliyat oldum. Kendimi çok iyi hissediyorum. Halil Hoca zaten daha önce tanıdığımız güvendiğimiz bir doktor. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
'NENEM BU HASTALIKTAN ÖLMÜŞTÜ"
Bir yıl önce aynı hastalıktan ameliyat olduğunu anlatan hastanın abisi Enver Dağ da, "Ben yakalandığımda Ankara ve İstanbul'da doktor aradım. Gittiğim doktorlar yüzde 50 felç olursun diyorlardı. Halil Hocaya geldim. Beni ameliyat etti. Şu anda eskisinden daha iyiyim. Benim nenemde glomus tümörüne yakalanmıştı. O zaman Erzurum'a götürülmüştü. Orada yarayı açtılar ve ameliyat yapmadan yaranın üstünü kapattılar. Nenem bu hastalıktan öldü. Ben bu manada başarılı ameliyatlar gerçekleştiren Halil Hocaya ve hastane çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.