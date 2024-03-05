Felç riskini 2 kat artırıyor! Sadece 1 saat bile maruz kalmak...

Çin'de yapılan bir araştırma, hava sıcaklığı ile inme (felç) arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülke genelindeki 200'den fazla inme merkezinden alınan verileri incelediler. Sonuçlar, sıcak hava koşullarının artmasıyla inme riskinin de yükseldiğini ortaya koydu.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 05.03.2024 10:14 PAYLAŞ ABONE OL

Çin'de yapılan bir araştırma, sıcakta geçirilen yaklaşık bir saat gibi kısa bir sürenin bile inme (felç) riskini artırabildiğini ortaya koydu. Independet'te yer alan habere göre Fudan Üniversitesi'nden araştırmacılar, ülke genelindeki 200'den fazla inme merkezinden alınan verilere inceledi. Çalışmada, kişinin inme geçirmeden önceki yaklaşık 24 saatte maruz kaldığı saatlik sıcaklıklar kontrol edildi. Sonuçlar, sıcaklıklar yükseldikçe inme geçirme riskinin de arttığını gösterdi. Risk, sıcağa maruz kalındıktan hemen sonra en yüksek seviyedeydi ve hava aşırı ısındıktan sonra da 10 saat boyunca devam etti. Hava yaklaşık 33.3 derece gibi aşırı sıcakken inme geçirme olasılığı, havanın 12.1 derece gibi serin olduğu zamana kıyasla neredeyse iki kat daha yüksek.