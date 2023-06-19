Felç riskini 4 kat artırıyor dikkat! Geceleri bunu yaşıyorsanız...

Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını söyleyen Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, yapılan çalışmanın, uyku sorunları, geç uykuya dalma problemleri ve dinlendirici nitelikte olmayan uykunun 50 yaş altı bireylerde inme riskini 4 kata kadar arttırdığını gösterdiğini belirtti.

İHA Giriş Tarihi: 19.06.2023 15:04 PAYLAŞ ABONE OL

İnsan sağlığı için en temel unsurlardan birisi olan uyku, büyük önem taşıyor. Uzmanlara göre uyku bozuklukları özellikle 50 yaş altı bireylerde felç geçirme ihtimalini 4 kat daha fazla artırıyor. Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk, uykusuzluk yaşayanların mutlaka bir uzmana başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Uykusuzluğun inme riskini arttırdığı ile ilgili bir araştırma yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Levent Öztürk, nöroloji dergisinde yayınlanan çalışmaya göre bunun ortalama 9 yıl civarında takip edilen 30 binin üzerinde gönüllü de gerçekleştirildiğini aktardı.