Fiksasyon Nedir? Psikolojide Fiksasyon Ne Demek, Hangi Hastalıklarda Görülür?

Fiksasyon nedir konusuna bağlı olarak bugüne kadar yapılan araştırmalar ve çalışmalar doğrultusunda, en önemli kaynak Freud'un söylemleri olmuştur. Bu çalışmalar sonucunda Fiksasyon belirtileri açıklayıcı bir biçimde çözümlenmiş ve Fiksasyon hangi hastalıklarda görülür konusu hakkında da detaylı bilgiler ortaya konmuştur.

Fiksasyon Nedir?

Bireyin, gelişim dönemleri arasından bir tanesinde ihtiyaç ve gerekliliklerinin eksik biçimde karşılanması veya ihtiyaçtan daha fazla tanzim etmek sonucunda, o süreçteki bir duygu, hareket veya düşünceye hayatının sonuna kadar kilitlenip kalması durumuna fiksasyon denmektedir. Ayrıca anlam olarak da fiksasyon, doku tespiti ve patolojik incelemeler için kullanılmakta olan dokulardan örnek alınarak, gözden geçirme sürecini açıklamaktadır.

Psikolojide Fiksasyon Ne Demek?

Psikoloji alanı içerisinde fiksasyon; birey gelişiminin erken evre süreçlerinden bir tanesinde haz sebebi olarak görülen bir davranış ve harekete, yaşamın sonraki zaman dilimlerinde o davranış ve hareketten kaçamama, geri duramama ve de takılıp kalma anlamındadır. Psikoseksüel gelişim süreçlerinde çözülememiş bir olgu olursa, fiksasyonlar meydana gelebilir, yani birey, çözememe sebebiyle belirli olan o noktada takılıp kalır ve de asla ilerleyemez.

Fiksasyon Hangi Hastalıklarda Görülür?

Fiksasyon çeşitleri ve hastalıklar açısından örnekleri üç başlık altında incelenebilir;