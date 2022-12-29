Fıtığın çaresi! Beyin cerrahı çözümü verdi: "Eğer bunu yaparsanız..."

Diskler, omurganın esnekliğini sağlar ancak fazla kiloların baskısı sebebiyle diskler deforme olur. Bu nedenle fazla kilolardan kurtulmak bel fıtığı oluşumu riskini azaltır. Oluşmuş olan bel fıtıklarında da ameliyata gitme sürecini geciktirebilir, ağrıları azaltabilir. Kilo vermek, ameliyat olduğunuz taktirde ameliyattan alacağınız yanıtı da iyileştirir.

Bel fıtığı neredeyse "milli hastalığımız" grubuna girdiği için bu hastalık hakkında pek çok kişinin fikri vardır. Maalesef bu fikir beyan eden kişilerin çok azı bu konuda yetkindir. Bel fıtığı ameliyatı ile ilgili bilgi alacağınız tek mecra bunun ameliyatını yapan Nöroşirurji uzmanları yani Beyin, Sinir ve Omurga Cerrahı olmalıdır.