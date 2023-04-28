Fıtık Ameliyatı Sonrası Ağrılar Ne Zaman Geçer? Fıtık Ameliyatından Sonra Ağrılar Ne Kadar Sürer?

Fıtık ameliyatı sonrası ağrılar ne zaman geçer sorusu bu operasyonu gerçekleştirmiş kişilerin ele aldığı bir sorudur. Bu ameliyat ufak işlemler sonucunda bitmektedir. Aslında hayati riski yoktur. Fakat Fıtık ameliyatının iyileşme süresi ne kadar cevabı çok önemlidir. Hayati riski olmasa da iyileşme sürecinde kişi dikkat etmelidir. Çünkü enfeksiyon riskini minimuma indirmek gerekir. Bu süreçte fıtık ameliyatından sonra ağrılar ne kadar sürer de kişinin cevabını araması gereken bir sorudur.

Fıtık Ameliyatı Sonrası Ağrılar Ne Zaman Geçer?

Fıtık sağlık açısından bir problemdir. Yaşamınızı olumsuz yönde etkileyecek özelliğe sahiptir. Fıtığın ortaya çıkmasında belirli etkenler vardır. Örneğin sürekli ağır kaldırmak fıtığın oluşmasına neden olmaktadır. Hatta kilo alma ve vermenin hızlı değişmesi fıtığa neden olmaktadır. Bu tür sebepler fıtık oluşan bölgelerinizde ağrıya neden olur. Bu ağrıdan kurtulmanız için de fıtık ameliyatı olmanız gerekir. Fıtık ameliyatı süreciniz bittikten sonra ağrılarınızın olması çok normaldir. Bu ağrılar elbette geçecektir. Uzmanlar fıtık ameliyatı sonrası ağrıların 6. ay sonunda biteceğini söylemektedir.

Fıtık Ameliyatından Sonra Ağrılar Ne Kadar Sürer?

Her ameliyat sonrası çok dikkatli olunması gerekir. Vücut hassas bir yapı da olacağından enfeksiyon kapma riski vardır. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için de ameliyat sonrası beslenmemize, çevremizin temiz oluşuna ve buna benzer faktörlere dikkat etmemiz şarttır. Dolayısıyla ameliyat kadar ameliyat sonrası da çok önemlidir. Enfeksiyon riskini bir kenara bırakırsak ameliyat sonrası ağrılarımız olabilir. Bu ağrıların bir süresi vardır. Belirli bir süre ameliyat olan bölgeniz ağrıyabilir. Eğer bu ameliyat fıtık ise ağrılarınız muhtemelen 6. aydan sonra bitecektir.

Fıtık Ameliyatının İyileşme Süresi Ne Kadar?

Fıtığın birden fazla çeşidi vardır. En çok bilinen fıtık çeşitlerinde bel, kasık ve göbek fıtığı gelmektedir. Belirtilen bu fıtık çeşitlerinin iyileşmesi için ameliyata ihtiyaç duyulabilir. Ameliyat olduktan sonra ameliyat olan bölgenin bir iyileşme süreci vardır. Ameliyat süresi yaklaşık yarım saat olsa da iyileşme süresi günleri alabilir. Bel fıtık ameliyatı, kasık fıtık ameliyatı ve göbek fıtık ameliyatı şeklinde başlıklar açılacaktır ve iyileşme süreçlerine değinilecektir.

Bel Fıtığı Ameliyatı İyileşme Süresi Ne Kadar?

Bel fıtığı ameliyatı genellikle en az 10 dakika en fazla 40 dakika sürmektedir. Kısa süren bir ameliyat olsa da iyileşme süresi biraz fazladır. İçteki yaralar yaklaşık 1 ayda iyileşirken daha dıştaki yaralar yaklaşık 1 haftada iyileşmektedir.

Kasık Fıtığı Ameliyatı İyileşme Süresi Ne Kadar?

Kasık fıtığı ameliyatı bel fıtık ameliyatından daha fazla sürmektedir. Ortalama 45 ve 90 dakika arasında sürdüğü bilinmektedir. Bel fıtık ameliyatının aksine kasık fıtığı ameliyatının iyileşme süresi birkaç gündür.

Göbek Fıtığı Ameliyatı İyileşme Süresi Ne Kadar?

Göbek fıtığı ameliyatının ne kadar sürdüğünü açıklarken bir ayrımdan söz etmek gerekir. Çünkü göbek fıtığı ameliyatı, normal bir bireyde farklı sürmektedir. Yaşlı bir bireyde de farklı sürmektedir. Göbek fıtığı ameliyatına ortak bir iyileşme süresi verecek olursak da açık ve kapalı ameliyat olarak ikiye ayırmalıyız. Açık ameliyat olduysanız iyileşme süreciniz yaklaşık bir buçuk aydır. Kapalı ameliyat olduysanız iyileşme süreciniz yaklaşık 1 ya da 2 haftadır.