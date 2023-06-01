Fıtık Nasıl Anlaşılır? Fıtık Ağrısı Nasıl Ayırt Edilir, Nereye Vurur?

Fıtık nasıl anlaşılır sorusunu araştırırken uzman kaynaklarından istifade etmeniz daha doğru olacaktır. Fıtık ağrısı nasıl ayırt edilir sorusunu araştırırken pratik uygulamaların olduğunu da göreceksiniz. Fıtık elle anlaşılır mı sorusu da en çok merak edilen sorudur. Fıtık ağrısı nereye vurur konusunu araştırmanız genel kültür açısından da sizlere katkı sağlayacaktır. Fıtık belirtileri ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Fıtık Nasıl Anlaşılır?

Fıtık, genellikle kasık ve karın bölgesinde bulunan kasların yırtılmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan şişliklerdir. Cilt altında oluşan fıtık ağrı yaptığı için kişiyi olumsuz etkiler. Özellikle fıtığın büyümesi halinde günlük yaşam faaliyetleri dahi istenen düzeyde yapılamaz.

Karın ve kasık bölgesindeki fıtık ele gelir. Fıtığın mümkün olduğu kadar küçük halde iken aldırılması gerekir. Aksi durumda fıtığın tedavi edilmesi zorlaşacaktır. Küçük bir cerrahi operasyonla fıtığın aldırılması mümkündür.

Fıtık Ağrısı Nereye Vurur?

Kasık ve karın fıtığının tedavisi nispeten daha kolay olsa da boyun ve bel fıtığı, ciddi rahatsızlıklardır. Omurilik içinden geçen sinirlerin disk aralarına sıkışması ile boyun ve bel fıtığı rahatsızlığı ortaya çıkar. Bu fıtıkların elle hissedilmesi mümkün değildir.

Boyun fıtığında, boyun sağa sola çevrilirken ağrı hissedilir. Bel fıtığında ise daha çok bacak bölgesinde ağrı, ellerde uyuşma ve ağrı görülebilir. Söz konusu belirtileri, his kaybı ve güçsüzlük takip eder.