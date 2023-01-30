Fobi Çeşitleri Neler? Toplumda En Sık Görülen Fobiler Hangileri, Kaç Çeşit Var?

Fobi çeşitleri neler veya kaç çeşit fobi vardır sorularının cevabı oldukça uzundur aslında. Çünkü sık görülen fobiler ve nadir görülen fobiler olmak üzere birçok farklı fobi türü vardır. Peki sık görülen fobiler nelerdir? Fobiler kişilerin hayatını oldukça olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sahip olduğunuz fobiyi doğru anlamanız ve tedavisi için destek almanız oldukça önemlidir. Fobiler ve fobi örnekleri ile ilgili merak ettiklerinize yazımızdan ulaşabilirsiniz. İşte fobilere dair her şey!

Fobi Nedir, Belirtileri Nelerdir?

Dışardan gelen tehlikelere karşı duygusal olarak tepkiler veririz. Bu tepkilere korku denir. Fobiler ise hissettiğimiz korkularımızın bir çeşididir. Bir duruma karşı duyulan korkunun kişinin günlük hayatını olumsuz etkilemesine ise fobi denir. Fobisi olan kişilere fobik de denildiğini duyabilirsiniz. Fobiler sıklıkla görülen anksiyete bozukluğudur aslında. Peki fobilerin belirtisi var mıdır? Elbette vardır. Bu belirtiler; çarpıntı, titreme, bayılma, bunalım, ağız kuruluğu, mide bulantısı, bulanık görme, soğuk terleme, nefes darlığı, ani tansiyon düşmesi, sinir krizi, yutkunmada güçlük çekme, yüz kızarması, yüzde kaşınma ve yüzde yanmadır.

Kaç Çeşit Fobi Vardır? Fobilerin Tedavisi Var Mıdır?

Fobi çeşitleri oldukça fazladır. Onlarca hatta yüzlerce fobi çeşidi bulunmakla birlikte bu fobilerin kimi çok yaygın görülürken kimileri ise oldukça nadir görülen fobilerdir. Hayvan fobileri, yükseklik korkusu, kan ve yaralanma fobisi, gök gürültüsü ve fırtına korkusu, uçak korkusu, yalnız kalma korkusu, kapalı yer korkusu, araba korkusu, uzay fobisi, yutma fobisi gibi bazı fobiler kişiler arasında oldukça yaygın görülen fobilerdir. Bunların yanı sıra jöle fobisi, soğuk ya da sıcak şeyler fobisi, sayı fobisi, hipnofobi yani uykudan korkma fobisi, eufobi yani iyi haber alma fobileri ise oldukça nadir görülen fobilerdir.

Fobiniz nadir ya da sıklıkla görülen bir fobi olsun ya da olmasın bunun elbette bir tedavisi var. Fobiler genelde hastalık olarak görülmediği için tedavi isteği nadir olarak görülür. Fobi tedavileri genellikle hem ilaç ile hem de psikoterapi ile yapılır. İlaç tedavisi tek başına yeterli olmadığı için genelde bu iki tedavi aynı anda uygulanır. Fobi tedavisinde sıklıkla başvurulan yöntemlerden birisi de kişinin korkusuyla yüzleşmesidir. Bu yöntem sayesinde kişi sahip olduğu fobiyle yüzleşir ve onda anksiyeteye neden olan durumun üstüne gidebilir.