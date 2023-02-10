Fokal Ne Demek? Tıpta Fokal Enfeksiyon, Tutulum ve Aktivite Artışı Nedir, Ne Anlama Gelir?

Günlük hayatta çok sık karşılaşmasak bile tıp dalında kullanılan bazı kelimeler vardır. Fokal kelimesi bu terimlerden birisidir. Kullanıcılar tarafından da çok sık araştırılan fokal ne demek sorusu için internete başvurulmuştur. Tıpta fokal nedir sorusuna cevap aramak isteyen kişiler bunun için internete başvurmuştur. Fokal ile kullanılan çok sayıda kavramlar da dikkat çekmiştir. Fokal tutulum, fokal enfeksiyon veya fokal aktivite artışı ne demek sorularına dair merak edilenler kullanıcılar tarafından internette araştırılmıştır. Fokal tıpta kullanılan önemli bir terim olup, çok sık kullanılmıştır. Peki tıpta fokal enfeksiyon, tutulum ve aktivite artışı nedir, ne anlama gelir? Bu sorulara dair merak edilenler...

Fokal Ne Demek?

Tıpta kullanılan bir kelime olan fokal ne demek sorusu kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Fokal kelimesinin anlamı; odaksal, odağa ait anlamlarına gelir. Günlük dilde kullanılmadığı için daha önce duyulmamış bu terimin TDK'de ne anlama geldiği araştırılmıştır. Odak anlamına gelen bu terim, belirli bir yerde oluşan, belli bir bölgede kalan, sınırları belirlenmiş olan anlamlarına da gelmiştir. Tıp dünyasında kullanılan bu terim, insan ve hayvanların gırtlak, yutak, boşluklar, bademcik, diş çürükleri ve belirli yerlerde mikroorganizmaların lokalize olmasını ifade eder.

Fokal Enfeksiyon Ne Demek?

Tıpta kullanılan fokal enfeksiyon teriminin ne demek olduğu merak edilmiştir. Fokal enfeksiyon, vücudun herhangi bir bölgesinde olan mikroorganizmaların diğer bölgelere de yayılarak, gittiği yerde hastalık oluşturmasıdır. Vücudun herhangi bir yerinde görülen bir apse, diğer bölgelerde de atipik belirtilere neden olmuştur.