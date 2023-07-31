Ganglion Kisti Nedir? Ayak Kemiği Çıkıntısı Neden Olur, Ayak Üstünde ve Bileğinde Kemik Çıkıntısı Nasıl Geçer?

Zamanında farkına varılması gereken bir sorun olan ayakta kemik çıkıntısı neden olur diyenler bunun, topuklu ayakkabı giymek ve ayağa baskı uygulamakla yakından ilişkili olduğunu anlamalıdır. Ayak kemiği çıkıntısı nedir öğrenmek isteyenlere bu çıkıntının, ayak başparmağının hemen altında oluştuğu söylenebilir. Ayak üstünde ve bileğinde kemik çıkıntısı neden dolayı oluşur ve nasıl geçer ile ilgili en doğru bilgiye ulaşılması çok önemlidir.

Ayakta Kemik Çıkıntısı Neden Olur?

Erkeklerden ziyade kadınlarda daha sık görülen bir sorun olan ayaktaki kemik çıkıntısı veya diğer adıyla Halluks Valgus, başparmağın yamulmasına, tarak kemiğinin çıkıntı yapmasına ve ayağın şeklinin bozulmasına neden olur. Estetik açıdan da hoş olmayan bu şekil bozukluğuna bunyon denir ve erken fark edilmezse tedaviden başarılı sonuç almak zorlaşır. Sadece görünümü etkilemekle kalmaz, aynı zamanda ağrıya da sebep olur. Bundan dolayı, cinsiyet fark etmeksizin birçok insan bu şikayetten dolayı Ortopedi ve Travmatoloji bölümüne başvurur. Halluks Valgus'un meydana gelmesinin tek nedeni, sıkça topuklu veya ortopedik olmayan ayakkabıların giyilmesidir. Bu nedenle, ayakkabı alırken rahat, geniş, önü dar olmayan, kısa topuklu ve ortopedik olanlar tercih edilmelidir. Aynı şekilde, tabanı dümdüz olanlar da bu açıdan risklidir. Bazı insanlarda ise bu rahatsızlık genetik kaynaklıdır. Ailesinde Halluks Valgus olanlarda görülme ihtimali çok daha yüksektir. Belirtileri arasında ise şunlar yer alır:

Ayak başparmağının yamulması

Tarak kemiğinde çıkıntı, şişlik ve nasır

Ağrı, yara ve iltihaplanma

Halluks Valgus Ameliyatsız Geçer mi?

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları, ayaktaki kemik çıkıntısını sadece görüntüsünden bile teşhis edebilir. Ek olarak hastalardan röntgen filmi istenir. İlerleyen vakalarda tedavi etmek biraz daha zordur ve ameliyat yapılmadan eski haline döndürmek imkansızdır. İlk evrelerde ise bazı egzersizler tavsiye eden uzmanlar, ayrıca rahat ayakkabıların tercih edilmesi gerektiğinin de altını çizer. Böylece Halluks Valgus'un ilerlemesi biraz olsun önlenebilir. Buna karşın, ağrıları gittikçe artan ve ayağının görünümünden memnun olmayan hastalara ameliyat önerilir. Tarak kemiğinde oluşan çıkıntı, törpülenir ve başparmağın yamulmasına neden olan kasların şekli düzeltilir. Ameliyattan sonra tekrarlama riski ise son derece düşüktür.

Ayakta Ganglion Kisti Nedir?

Sıklıkla el ve ayak bileklerinde oluşan bu kistin içi sıvı doludur ve eklemler ile tendonlar üzerinde bulunur. Şeffaf ve jelimsi bir kıvama sahiptir ve genellikle tümör ile karıştırılır. Ancak sanılanın aksine Ganglion kisti bir tümör veya kanser değildir. Tek belirtisi, bileklerde meydana gelen şişliktir. Bir müdahaleye ihtiyaç duyulmadan zamanla kendiliğinden iyileşebildiği için endişelenmeyi gerektiren bir durum değildir. Fakat, uzun süre boyunca geçmeyen ve ağrıya neden olanları için bir ortopedi uzmanına gidilmesi tavsiye edilir. Hastanın durumuna göre ilaçla tedavi uygulanır veya ameliyat edilir. Kadınlarda ve genel olarak 20-50 yaş arası erişkinlerde daha yaygın görülen Ganglion kistinin oluşmasına yol açan nedenler arasında, ağır egzersizler yapmak, zor koşullara sahip işlerde çalışmak, osteoartrite (kireçlenme) sahip olmak ve eklem ile tendonlarda oluşan yaralanmalar bulunur.