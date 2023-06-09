Gastrit Gaz Yapar Mı? Akut Gastrit Gaz Sancısı ve Karın Ağrısı Yapar Mı?

Gastrit bazı insanlarda var olan bir sağlık sorunudur. Bu sorun midede gerçekleşen bazı pürüzlükler neticesinde ortaya çıkar ve insanların yaşam kalitesini düşürebilir. Örneğin gaz yapar mı sorusuna verilecek evet cevabı, insan yaşamını olumsuz etkiler. Buna takiben akut gastrit karın ağrısı yapar mı da aynı özelliğe sahiptir. Son olarak gastrit bulantı yapar mı sorusu da aynı kategoride değerlendirilecektir. Bu sağlık sorunu ile alakalı ilaçlar var ve bu ilaçlar insanların yaşam kalitesini olumlu yönde de etkiler.

Gastrit Gaz Yapar Mı?

Gastrit midede ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Midenin fazla asit üretmesi ya da mide duvarının zedelenmesi sonucu gastrit sağlık sorunu ile karşılaşırız. Gastrit sonucu insanların yaşamları olumsuz etkilenebilir. Örneğin bir iş yerinde çalışırken yememeniz gereken bir şeyi yerseniz midenizde rahatsızlıklar yaşamaya başlarsınız. Bunun için ilk önce yememeniz gereken şeyleri belirtmek gerekir.

Gastriti Arttıran Yiyecekler

Gastriti arttıran besinler midede var olan sıkıntınızı arttıracak besinlerdir. Bu besinler şu şekildedir:

Çikolata

Kahve

Domates

İşlenmiş Yiyecekler

Yiyeceklerin Kızartılmış Hali

Belirtilen bu besinler asit oranı yüksek besinlerdir. Bu sebeple de gastriti arttıran besinlerdir. Zaten mide duvarında zedelenme gerçekleştiği için ve mide fazla asit ürettiği için bu besinlerin tüketilmemesi gerekir.

Akut Gastrit Karın Ağrısı Yapar Mı?

Mideniz fazla asit üretmeye başladıysa ve buna takiben midenizin duvarı zarar gördü ise büyük olasılıkla gastrit sağlık sorunu yaşıyorsunuzdur. Bu durumda hangi yiyecekleri tüketmemeniz yukarıda ifade edilmiştir. Aynı zamanda bazı durumlarda yaşamınızı olumsuz etkileyen sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlardan biri de karın ağrısıdır. Akut gastrit karın ağrısı yapar mı sorusuna doğrudan evet cevabını verebiliriz.

Gastrit Bulantı Yapar Mı?

Gastritin mideye yaşattığı bazı problemler vardır. Bu problemlerden biri mide de ağrıların gerçekleşmesidir. Bazı durumlarda özellikle yememeniz gereken besinleri yediğinizde midenizde bir ağrı oluşabilir. Diğer bir konu ise gastritin bulantı yapıp yapmayacağıdır. Gastrit midede ağrı yaptığı gibi bulantı da yapabilmektedir.