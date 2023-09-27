Gastroenterologlar ağzına bile sürmüyor! Uzak durun kanser hücrelerini besliyor…

Belirli besinler kanser riskini artırabileceği gibi sağlıklı beslenme ise kanser riskini azaltabilir. İyi bir beslenme düzeni, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besin maddelerini almanıza ve genel sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.
Uzmanlar, bol miktarda meyve, sebze ve tam tahıl tüketmenin vücudu desteklediğini, sağlığı iyileştirdiğini ve kronik hastalıklara yakalanma riskini azalttığını söylüyor. Dr. Sarmed Sami ise sağlıklı kalmak adına asla tüketmemeniz gereken yiyecekleri anlattı.
İŞLENMİŞ ETLER
Bunlar tütsüleme, tuzlama ve koruyucu madde eklemeyi içeren işlemlerde muhafaza edilen etlerdir. Lezzet açısından yüksek olsa da sağlık açısından faydaları düşüktür. Yaygın işlenmiş etler arasında sosis ve salam gibi şarküteri etleri bulunur.
Et işleme, dokusunu ve raf ömrünü iyileştirmeye yardımcı olabilir ancak aşırı tüketildiğinde sağlığınıza da zarar verebilir. İlk hayvan çalışmaları, tuzun bağırsaktaki belirli laktobasil bakteri türlerini yok edebileceğini öne sürse de daha fazla araştırma gerektiği bildirilmiştir.
Ancak daha da endişe verici olanı, renklerini ve lezzetlerini korumak için kullanılan nitrat ve nitritlerin eklenmesidir. Dünya Kanser Araştırma Fonu'na göre bu bileşikler bağırsakta nitrozamin adı verilen ve kolorektal kanser için risk faktörü olarak kabul edilen zararlı kimyasallara dönüştürülebilir.
Dr. Sami şunları söyledi: "Bu gıdalar aynı zamanda bağırsak astarını korumaya yardımcı olan faydalı bakterileri besleyerek sağlıklı bir mikrobiyomun desteklenmesine yardımcı olan bir besin olan sağlıklı lif açısından da düşüktür. İşlenmiş etlerde genellikle doymuş yağ oranı yüksektir."
"Bu yağlar bağırsakta zararlı bakterilerin aşırı çoğalmasına neden olabilir, bu da bağırsak iltihabına yol açabilir ve iltihaplı bağırsak hastalığı gibi durumlara katkıda bulunabilir."
KIZARTILMIŞ YİYECEKLER
Dr. Sami, 'Kızartılmış yiyecekler, yüksek miktarda yağ nedeniyle midenin boşalmasını yavaşlattığı için mide sorunlarına neden olabilir' diyor.
"Bu, yiyeceğin sindiriminin daha uzun sürdüğü ve mide bulantısı ve karın rahatsızlığına neden olabileceği anlamına geliyor. Çok fazla yağ yemek, vücudun safra kesesinden safrayı atmasını tetikleyerek safranın parçalanmasına yardımcı olur."
"Aşırı yağ yemek safra üretimini aşırı yükleyerek şişkinlik, mide bulantısı ve kramp gibi semptomlara neden olabilir."
Yiyecekleri kızartmak için kullanılan yüksek sıcaklıklar aynı zamanda ileri glikasyon son ürünleri adı verilen bileşiklerin de üretilmesine neden olur.
Bu bileşiklerin vücutta parçalanması zor olabilir, bu da sindirim sisteminde iltihaplanma ve oksidatif strese katkıda bulunabilir.
"Yediğiniz kızarmış yiyecek miktarını ve bunları yediğiniz sıklığı azaltmak bağırsak sağlığınızı iyileştirecektir" diyor.
SAĞLIKLI OLMAK İÇİN NELER YEMELİSİNİZ?
MEYVE, SEBZE VE TAM TAHILLI GIDALAR
Gastroenterolog Dr. Sarmed Sami, her hafta beslenmenize çok çeşitli bitkileri dahil etmenizi tavsiye ediyor.
"Herkes farklıdır, ancak genel olarak konuşursak, her hafta beslenmenize çok çeşitli bitkileri dahil etmek, vücudunuza mümkün olduğu kadar çok farklı türde lif ve besin almanın harika bir yoludur" dedi.
Dr. Sami şunları söyledi: 'Bu, optimum bağırsak sağlığı çeşitliliğinin desteklenmesine yardımcı olur. Bu seçenekler, meyveleri, sebzeleri, kinoa, bulgar buğdayı, yulaf gibi tam tahılları ve chia tohumu, badem ve kabak çekirdeği gibi kuruyemişleri ve tohumları içermektedir."
BAHARATLAR
"Bunun yanı sıra zerdeçal, zencefil, maydanoz gibi çeşitli baharat ve bitkileri tüketmek de bağırsaklarımıza iyi geliyor."
YETERİNCE SU İÇMEK VE UYUMAK DA ÖNEMLİ
Edineceğiniz bazı iyi alışkanlıklar da sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu teşvik edecektir. Dr. Sami, "Yeterince uyuduğunuzdan ve yeterince su içtiğinizden emin olmak özellikle önemlidir" diyor.
"Çalışmalar bağırsak sağlığı ile uyku arasında açık bir bağlantı olduğunu ve yeterince uyuyamayanların şişkinlik gibi sindirim sorunları yaşadığını gösterdi."
"Su, besinlerin emilmesine ve sindirim sistemindeki iltihabın azaltılmasına yardımcı olarak sindirim sürecine yardımcı olur."