Gastroenterologlar ağzına bile sürmüyor! Uzak durun kanser hücrelerini besliyor…

"Bu yağlar bağırsakta zararlı bakterilerin aşırı çoğalmasına neden olabilir, bu da bağırsak iltihabına yol açabilir ve iltihaplı bağırsak hastalığı gibi durumlara katkıda bulunabilir."

Dr. Sami, 'Kızartılmış yiyecekler, yüksek miktarda yağ nedeniyle midenin boşalmasını yavaşlattığı için mide sorunlarına neden olabilir' diyor.

"Bu, yiyeceğin sindiriminin daha uzun sürdüğü ve mide bulantısı ve karın rahatsızlığına neden olabileceği anlamına geliyor. Çok fazla yağ yemek, vücudun safra kesesinden safrayı atmasını tetikleyerek safranın parçalanmasına yardımcı olur."

"Aşırı yağ yemek safra üretimini aşırı yükleyerek şişkinlik, mide bulantısı ve kramp gibi semptomlara neden olabilir."