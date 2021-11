Gebelikte tarama testlerine dikkat! Risk hakkında bilgi veriyor

GEBELİKTE TARAMA TESTLERİ

Gebelere her geldiklerinde ön bilgilendirme yaptıkları, bu bilgilendirmenin önlenebilir hastalıklar için yarar sağlandığını vurgulayan Demir sözlerini şöyle sürdürdü;

"Gebelerimiz her geldiğinde biz onlara ön bilgilendirme yapıyoruz, çünkü bunlar önlenebilir hastalıklar için önemli bir durumdur. Yaklaşık 11-14 hafta arasında ikili tarama testini öneriyoruz. Bu tahlilde down sendromu riski hakkında yüzde 90'ın üzerinde bir oran veriyoruz. Yaklaşık bir ay sonra yine hastamızı kontrole çağırıyoruz, bu sefer dörtlü tarama dediğimiz bazı faktörleri de içeren tarama testini öneriyoruz. Eğer bu sonuçlar normalse mutlaka hastamıza 18-22 hafta arasında yaptırılan detaylı ultrason dediğimiz amnomi taramasını yapılmasını öneriyoruz. Çünkü bebeğe ait her şey ortaya çıkıyor, bütün testleri yaptıktan sonra her şey normalse yüzde 99 normal diyebiliyoruz. Son zamanlarda gündemde olan 'NİPT' testi genelde ailelerin erken dönemde güvendikleri bir test. 24-28 hafta arasında şeker yükleme testini gebelerimize tarama ve tanı amaçlı yaptırıyoruz. Hastalarımız bu konuda biraz çekiniyorlar, acaba şeker yükleme testi bebeğe zarar verir mi diye, ama biz kesinlikle öneriyoruz. Anne kanının pozitif, baba kanının negatif olduğu durumlarda ise mutlaka 28'inci haftada koruma ve önleme amaçlı uyuşmazlık iğnesini yapıyoruz. Böylece diğer hamileliklerinde kan uyuşmazlığına bağlı bir sorun yaşanmasını önlüyoruz"