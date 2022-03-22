Gece terlemesi yaşıyorsanız dikkat! Sebebi bu hastalık olabilir...

Tamamen terden sırılsıklam olduğunuzu hissettiğinizde huzursuz bir hisle uyanabilirsiniz. Bunaltıcı yaz gecelerinde sıklıkla karşılaşılan bir durum olsa da bazı insanlar, dört mevsim boyunca bunu sıklıkla yaşarlar. Fakat bunun neden ortaya çıktığı konusunda bazı tartışmalar mevcut. Öncelikle gece terlemelerinin sebebini çözmek oldukça önemlidir. İşte gece terlemelerinin en önemli sebepleri…

MENOPOZ

Menopoz, vücudun sıcaklık kontrolünü etkileyen östrojen ve progesteron dahil olmak üzere değişen hormon seviyeleri nedeniyle sıcak basmalarına ve gece terlemelerine neden olur .

ANKSİYETE VE KABUSLAR





İyi bir uyku için asla bir arada olmayan bu iki faktör, gece panik ataklarına ve stresli kötü rüyalara neden olabilir. Bu ruh hali değişimi ise anksiyete ve kabuslar konusunda büyük problemlere yol açabilir.

İLAÇLAR

Hormonlarınızı hedef alan ilaçlar da vücudunuzun sıcaklık göstergesinin dengesizleşmesine neden olarak gece terlemelerine neden olabilir. Belirli antidepresanlar, hormon tedavileri ve opioidler genellikle gece terlemesi sorununun ana nedeni olabilir.

DÜŞÜK KAN ŞEKERİ





Hipoglisemisi olanlar genellikle gece terlemesinden muzdarip olabilir. Kan şekeriniz çok düştüğünde, aşırı adrenalin üretirsiniz, bu da terlemeye neden olur.

KANSER TEDAVİSİ

Kemoterapi ve radyasyon tedavisi gibi kanser tedavileri gece terlemelerine neden olabilir. Ayrıca prostat kanserini tedavi etmek için testisleri alınan erkeklerde de olabilir.

UYKU ORTAMI

Basitçe, havasız bir oda, kalın bir yorgan ve kalın pijamalar, geceleri aşırı terlemenize katkıda bulunabilir.

UYKUDA TERLEME NASIL DURDURULUR?





Geceleri terlememenin çözümü, arkasındaki nedene bağlıdır. Düzenli olarak gece terlemeleri yaşıyorsanız, doktorunuzla konuşmanız oldukça önemlidir.

Gece terlemelerinin ilacın yan etkisi olduğunu düşünüyorlarsa bir alternatif önerebilirler. Menopoza girenler için bir doktor hormonal tedaviler önerebilir. Nedeni net değilse, uyku ortamınızı ele alarak başlamalısınız.

Yatak odanızı bir vantilatör ve açık pencerelerle daha serin tutun, daha ince bir pijama giyin, daha uygun, pamuk içeren nevresim takımlarını tercih edin ve sıcak içeceklerden kaçının.