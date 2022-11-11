Geceleri bunu yapmak kanser riskini artırıyor! Beyni oksijensiz bırakıyor...

BUNU YAPAN KİŞİLERDE KANSER RİSKİ ARTIYOR European Respiratory Society'de Eylül 2022 tarihinde yapılan kongrede sunulan yeni bir çalışma, horlamanın kanser riskini arttığını söylüyor. Horlama, uyku sırasında solunumunuzun durup tekrar tekrar başladığı yaygın bir durum olan obstrüktif uyku apnesinin (OSA) sık görülen bir belirtisidir. Bu, vücudunuzun yeterli oksijen almasını engeller ve kanser, kalp yetmezliği, kan pıhtıları ve bilişsel gerileme gibi çeşitli sağlık komplikasyonları riskinizi artırır.

Obstrüktif uyku apnesi olan hastaların kanser riskinin arttığı zaten bilinmekteydi. Ancak bunun OSA'nın kendisinden mi yoksa obezite, kardiyo metabolik hastalık ve yaşam tarzı faktörleri gibi kanser için ilgili risk faktörlerinden mi kaynaklandığı net değil. Araştırmanın araştırmacılarından biri ve İsveç Uppsala University'de kıdemli danışman olan Andreas Palm, yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, OSA'ya bağlı oksijen yoksunluğunun bağımsız olarak kanserle ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.