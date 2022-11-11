Geceleri bunu yapmak kanser riskini artırıyor! Beyni oksijensiz bırakıyor...

Bu noktada korkutucu olan ise kötü bir uyku uyuduğunuzu fark edemiyor bile olabilirsiniz. Bu da zaman içerisinde durumun daha da kötüleşmesi anlamına gelir. Yeni bir çalışma, kanser riskinizin artmasına neden olabilecek bir gece alışkanlığına ışık tutuyor. Bu yaygın uyku davranışı ile bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.
KANSERİN ERKEN UYARI İŞARETLERİ
Kanserin ilk belirtileri genellikle belirsizdir ve tespit edilmesi zordur. Göz ardı etmemeniz gereken erken kanser belirtileri arasında istemsiz kilo kaybı, yorgunluk, ateş ve açıklanamayan ağrılar bulunur. Bunlardan herhangi biriyle karşılaşırsanız, mümkün olan en kısa sürede sağlık uzmanına danışmanız öneriliyor.
Birçok yaşam tarzı alışkanlığı, çevresel faktör ve altta yatan sağlık koşulları kanser riskini artırabilir. National Cancer Institute, obezite, kardiyo metabolik hastalık, tütün kullanımı, alkol kullanımı, sağlıksız beslenme ve egzersiz eksikliğinin kansere neden olabileceğini belirtiyor. Dikkat edilmesi gereken en yaygın kanser türleri arasında ise meme, akciğer, prostat, kolon ve cilt kanseri bulunuyor.
BUNU YAPAN KİŞİLERDE KANSER RİSKİ ARTIYOR
European Respiratory Society'de Eylül 2022 tarihinde yapılan kongrede sunulan yeni bir çalışma, horlamanın kanser riskini arttığını söylüyor. Horlama, uyku sırasında solunumunuzun durup tekrar tekrar başladığı yaygın bir durum olan obstrüktif uyku apnesinin (OSA) sık görülen bir belirtisidir. Bu, vücudunuzun yeterli oksijen almasını engeller ve kanser, kalp yetmezliği, kan pıhtıları ve bilişsel gerileme gibi çeşitli sağlık komplikasyonları riskinizi artırır.
Obstrüktif uyku apnesi olan hastaların kanser riskinin arttığı zaten bilinmekteydi. Ancak bunun OSA'nın kendisinden mi yoksa obezite, kardiyo metabolik hastalık ve yaşam tarzı faktörleri gibi kanser için ilgili risk faktörlerinden mi kaynaklandığı net değil. Araştırmanın araştırmacılarından biri ve İsveç Uppsala University'de kıdemli danışman olan Andreas Palm, yaptığı açıklamada, "Bulgularımız, OSA'ya bağlı oksijen yoksunluğunun bağımsız olarak kanserle ilişkili olduğunu gösteriyor" dedi.
BEYNE OKSİJEN GİTMEMESİ KANSERE NEDEN OLABİLİR
Araştırmacılar, obstrüktif uyku apnesinin tedavisine başlamadan önce beş yıl boyunca İsveç'teki 62.811 hastanın verilerini inceledi. Birkaç yıl boyunca, katılımcılar sürekli pozitif hava yolu basıncı (CPAP) yoluyla OSA tedavisi gördüler. Bu cihaz, uyku sırasında solunum yollarınızı açık tutmak için bir maske aracılığıyla hava basıncı sağlamaktadır. Bulgular, obstrüktif uyku apnesi olan katılımcıların belirli kanser türleri için yüksek bir risk taşıdığı sonucuna varmıştır.
Çalışmanın katılımcılarından OSA'sı olan ve kanser teşhisi konan 2.093'ü, aynı zamanda OSA'sı olan ancak kansersiz olan 2.093 hastadan oluşan bir kontrol grubuyla eşleştirildi.
Araştırmacılar, uyku sırasında solunum bozukluklarının sayısını ölçen bir ölçek olan apne-hipopne indeksini (AHI) veya kan oksijen seviyelerinin bir saat içinde on saniye veya daha uzun süre boyunca en az yüzde üç düşme sıklığı ölçen oksijen desatürasyon indeksini (ODI) kullanarak OSA şiddetini ölçtüler.
Palm, "Kanserli hastaların biraz daha şiddetli OUA olduğunu bulduk" dedi. "Alt grupların daha ileri analizinde ise akciğer kanseri, prostat kanseri ve malign melanomlu hastalarda ODI daha yüksekti."
DÜZENLİ OLARAK HORLUYORSANIZ MUTLAKA TIBBİ YARDIM ALIN
Geceleri horlama şikayetiniz varsa obstrüktif uyku apnesini teşhis etmek için test yapabilecek bir doktora gitmeniz öneriliyor. Uyku sırasında solunum döngülerini, kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyelerini izlemek için iki tür test; gece polisomnografisi ve evde uyku testleri kullanılır.
Bu durumu tedavi etmek ve kanser riskinizi azaltmak için çeşitli tedaviler mevcuttur. Ek olarak, doktorlar daha hafif obstrüktif uyku apnesi vakalarını iyileştirmek için sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesini önerebilir. Bunlar, sağlıklı bir kiloyu korumayı, düzenli egzersiz yapmayı ve sigarayı bırakmayı içerebilir.