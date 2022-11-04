Geceleri bunu yaşamak bunamanın belirtisi! Yıllar öncesinden haber veriyor...

Yeni bir araştırmaya göre, hangi belirtinin demans riskinizin beş kat daha yüksek olduğu anlamına gelebileceğini sizler için anlattık.
Uyku uzun zamandır bunama riski ile ilişkilendiriliyor
Neye bakacağınızı biliyorsanız, uyku düzeniniz bilişsel sağlığınız ve bunama riskiniz için bir pencere sunabilir. Örneğin, bazı araştırmalar, çok az uyumanın (altı saat veya daha az) bunama riskinin arttığını bulmuştur. Diğer araştırmalar, nedensellik kurulmamış olsa da, çok fazla uykunun daha yüksek demans riski ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
Saat kaçta uykuya daldığınız ve uyandığınız, uyku apnesinden muzdarip olup olmadığınız ve yatakta geçirdiğiniz toplam süre gibi diğer uyku özellikleri de demans geliştirme olasılığınız hakkında fikir verebilir. Şimdi, yeni bir çalışma, sizi demans risk seviyenize yönlendirebilecek uyku özelliklerine bir yenisini ekliyor.
Gece sık oluyorsa bunama riski altında olabilirsiniz
The Lancet'in eClinicalMedicine Journal'ında yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, sık görülen kabuslar gelecekteki bilişsel gerilemenin göstergesi olabilir. Araştırmacılar, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde kendi bildirdiği kabus sıklığı ile bunama riski arasındaki ilişkiyi incelediler ve haftalık kabus gören hem erkek hem de kadınların önemli ölçüde yüksek risk altında olduğunu buldular.
"Tüm ortak değişkenler için ayarlama yapıldıktan sonra, daha yüksek bir kötü rüya görme sıklığı, orta yaşlı yetişkinler arasında daha yüksek bilişsel gerileme riski ve orta yaşlı yetişkinlerle karşılaştırıldığında daha yaşlı yetişkinler arasında daha yüksek tüm nedenlere bağlı bunama riski ile doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkiliydi. Başlangıçta sıkıntılı rüyalar görmediğini bildirenlerde, haftalık sıkıntılı rüyalar gördüğünü bildirenlerde bilişsel gerileme yaşama riski 4 kat daha fazla" dediler.
Erkekler için sonuçlar daha güçlü
Sık kabus gören hem erkekler hem de kadınlar bunama riskini artırmış olsa da, araştırmacılar bu ilişkinin erkekler için kadınlardan çok daha güçlü olduğunu buldular. Çalışma yazarı ve Birmingham Üniversitesi Nörolojide NIHR Akademik Klinik Üyesi Abidemi Otaiku, The Conversation'a verdiği demeçte, " Her hafta kabus gören yaşlı erkeklerin, kötü rüya görmeyen yaşlı erkeklere kıyasla bunama geliştirme olasılığı beş kat daha fazlaydı" dedi. "Ancak kadınlarda risk artışı sadece yüzde 41 idi."
Kötü rüyalar mutlaka bunama geliştireceğiniz anlamına gelmez
Çalışma yazarları, sık görülen kabusları izlemenin demans hastaları için daha erken teşhise yol açabileceğine inanıyor. Otaiku, "Genel olarak, bu sonuçlar, sık görülen kabusların, özellikle erkeklerde, hafıza ve düşünme sorunlarının gelişiminden birkaç yıl hatta on yıllar önce gelebilen en erken bunama belirtilerinden biri olabileceğini düşündürmektedir" diyor.
Tabii ki, kabuslar nispeten yaygındır ve mutlaka bunama yaşayacağınız anlamına gelmez.
Pek çok insanda, stres, ilaçların yan etkileri ve diğer faktörler stresli rüyalara neden olur ve bilişsel gerilemeyi yansıtmaz. Bununla birlikte, sık sık rahatsız edici rüyalar gördüğünüzü fark ederseniz, özellikle diğer bunama belirtileri varsa, bunları doktorunuzla tartışmanız önemlidir. Araştırmacılar, "Bu bulgular, bunama riski taşıyan bireylerin belirlenmesine yardımcı olabilir ve erken önleme stratejilerini kolaylaştırabilir" diyor.