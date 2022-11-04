Geceleri bunu yaşamak bunamanın belirtisi! Yıllar öncesinden haber veriyor...

Gece sık oluyorsa bunama riski altında olabilirsiniz The Lancet'in eClinicalMedicine Journal'ında yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, sık görülen kabuslar gelecekteki bilişsel gerilemenin göstergesi olabilir. Araştırmacılar, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde kendi bildirdiği kabus sıklığı ile bunama riski arasındaki ilişkiyi incelediler ve haftalık kabus gören hem erkek hem de kadınların önemli ölçüde yüksek risk altında olduğunu buldular.

"Tüm ortak değişkenler için ayarlama yapıldıktan sonra, daha yüksek bir kötü rüya görme sıklığı, orta yaşlı yetişkinler arasında daha yüksek bilişsel gerileme riski ve orta yaşlı yetişkinlerle karşılaştırıldığında daha yaşlı yetişkinler arasında daha yüksek tüm nedenlere bağlı bunama riski ile doğrusal ve istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde ilişkiliydi. Başlangıçta sıkıntılı rüyalar görmediğini bildirenlerde, haftalık sıkıntılı rüyalar gördüğünü bildirenlerde bilişsel gerileme yaşama riski 4 kat daha fazla" dediler.