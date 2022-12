Geceleri gelen öksürük o hastalığın habercisi! Mutlaka doktora danışın...

Her türlü sebze ve meyvenin yetiştiği ülkemizde özellikle vücudun bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasında oldukça etkili olan C vitamininin günlük olarak alınması gerekir. C vitamini en çok turunçgiller, marul ve ıspanakta bulunur. Ayrıca çocuklarımız için hem iyi bir besin kaynağı olan hem de antimiktobiyal etkinliği olan balda sıkça tüketilmelidir. Ama balla ilgili ailelerin bilmesi gereken bir yaş altına verilmemeli, bir yaşından sonra 3 gün kuralına göre başlanmalıdır. Son olarak grip aşısı 6 aydan büyük her çocuğa yapılmalıdır. Aşılar Ekim ayı başından en geç Ocak ayına kadar yapılabilir. Eğer çocuğunuz ilk kez aşılanıyorsa bir ay arayla iki doz, eğer daha önce aşılandıysa tek doz yeterlidir" şeklinde konuştu.