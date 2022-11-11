Geceleri ortaya çıkan bu ağrıya dikkat! Tehlikeli bir "tümörün" habercisi olabilir

Omurilik tümörü tanısında öncelikle hastanın öyküsü, kişilerde oluşan belirtilere göre nörolojik muayenedir. Bunların ardından Manyetik Rezonans (MR), bilgisayarlı tomografi, direkt grafi, ve kemik sintigrafisi tümörün tanısını netleştirir. Ayrıca tümör varlığı varsa omurilik tümörünün nedenini anlamak ve türünü tespit etmek için biyopsi yapılır.

Op.Dr.İsmail Bozkurt,''Omurilik tümörünün tedavisi tümörün tipi,büyüklüğü ve oluştuğu yer saptandıktan sonra hasta için en uygun tedaviye karar verilir. Genel olarak cerrahi yöntemler uygulanır ama cerrahi yöntemlere ek ve duruma bağlı olarak kemoterapi ve radyoterapide uygulanmaktadır. Cerrahideki yegane amaç, omuriliğe zarar vermeden hastada herhangi bir felçlik oluşturmadan tümörün tamamen çıkartılması ve eğer omurganın yapısı veya dengesi bozulmuş ise omurganın tekrar sağlamlandırılmasıdır.'dedi.