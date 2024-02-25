Geceleri sürekli uyanmanızın sebebi! Günde 5 saatten fazla...

Günlük yaşamımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen televizyon izleme alışkanlığı, sağlığımız üzerindeki etkileriyle ilgili giderek daha fazla araştırma yapılmaktadır. Son zamanlarda Çin'de yapılan bir araştırma, televizyon izleme süresi ile gece tuvalete kalkma sıklığı arasında dikkate değer bir ilişki olduğunu ortaya koydu.

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 25.02.2024 10:53 PAYLAŞ ABONE OL

Çin'de yapılan bir araştırma televizyon izleme süresi ile gece tuvalete kalkma arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Wenzhou Tıp Fakültesi uzmanları araştırmaları kapsamında 20 yaşın üzerindeki 13 bin kişinin verilerini inceledi. Buna göre gün içerisinde 5 saat ve üzerinde televizyon izleyenlerin gece uykularından tuvalete sık kalkma olasılığı 5 saatten az televizyon izleyenlere oranla yüzde 48 daha fazla.