Geçen yıl Covid-19 geçiren herkese “acil” uyarısı! Mutlaka tetkik ettirin: Ölümcül risk taşıyor

İngiltere'den uzmanlar, Covid-19'un enfeksiyondan sonra en az bir yıl boyunca hayatı tehdit eden kan pıhtılaşması riskini artırdığı konusunda önemli uyarıda bulundular. Kan pıhtısı; kalp krizi, felç, pulmoner emboli, derin ven trombozu ve hatta ölüme neden oluyor.
"48 MİLYON SAĞLIK KAYDI İZLENDİ"
Circulation adlı bilimsel dergide yayınlanan bulgular, 48 milyon sağlık kaydı analizinin bir çalışması ve elde edilen verilere göre; virüs 10.500 kalp krizinin nedeni olduğu tespit edildi.
Derin ven trombozu, bacaklarda oluşan bir kan pıhtısıyken pulmoner emboli, akciğerlerinizdeki bir kan damarını tıkayan kan pıhtısı durumudur. Her ikisi de oldukça ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirirken sakatlığa veya ölüme neden olabilir.
Araştırmacılar, hafif veya orta dereceli bile olsa Covid-19 geçiren herkesin bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Araştırmayı yapan bilim insanları, yüksek riskli hastalara kan basıncını düşürmek için ilaç vermek gibi önleyici stratejileri önerdi, böylece hayati risk taşıyan pıhtılaşma vakalarını azaltmaya yardımcı olunabileceği düşünülüyor.
"İLK HAFTADA 21 KAT DAHA FAZLA RİSK"
Covid-19 sonrası kan pıhtılaşması riskini diğer zamanlardaki riskle karşılaştırdılar. Covid-19 teşhisinden sonraki ilk haftada, insanların kalp krizi veya felç geçirme olasılığı 21 kat daha fazlaydı, her ikisi de arterleri tıkayan kan pıhtılarının neden olduğu durumlar.
Araştırmacılar, bu riskin dört hafta sonra 3,9 kat daha olası olduğunu söyledi. Benzer şekilde, derin ven trombozu ve pulmoner emboli dahil olmak üzere damarlardaki kan pıhtılarının neden olduğu durumların gelişme riski de arttı.
Covid-19 teşhisi konduktan sonraki ilk haftada damarlarda kan pıhtılaşması riski 33 kat daha fazlaydı. Bu, sadece bir ay sonra sekiz kat daha olasıydı. Önceki çalışmalar, Covid-19'un hastalıkla hastaneye kaldırılan kişilerde kan pıhtılaşması üzerindeki etkisini araştırdı.
"UZUN VADEDEKİ ETKİLER YENİ KEŞFEDİLİYOR"
Ancak bu yeni araştırma, hastaneye kaldırılmayanların bile kan pıhtılaşması riski altında olduğunu kanıtlıyor. Her ne kadar riskleri ağır hastalığı olan ve hastaneye kaldırılanlar kadar büyük olmasa da oldukça riskliydi.
En fazla risk altında olanlar ise 80 yaşın üzerindeki erkekler olarak belirlendi ve her 100 hastadan fazladan 2'si virüsü kaptıktan sonra felç veya kalp krizi geçirdiği tespit edildi.
Bristol Üniversitesi'nden epidemiyolog ve araştırmayı birlikte yürüten Profesör Jonathan Sterne riskin, özellikle kalp krizi ve felç için oldukça hızlı bir şekilde düştüğünden emin olduklarını, ancak bir süredir yüksek kaldığı bulgusu, Covid-19'un yeni yeni anlamaya başladığımız uzun vadeli etkilerini vurguladığını dile getirdi.