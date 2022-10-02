Geçen yıl Covid-19 geçiren herkese “acil” uyarısı! Mutlaka tetkik ettirin: Ölümcül risk taşıyor

Covid-19 hayatımıza girdiği günden bu yana birçok soruna neden olurken üzerinden geçen iki yıldan fazla sürenin ardından, uzun dönemdeki etkileri yeni tespit edilmeye başlanıyor. Araştırmacılar, bu virüsün, hastaları potansiyel olarak ölümcül bir komplikasyona maruz bırakabileceğini tespit etti. İşte o uyarı…

Giriş Tarihi: 02.10.2022 15:46 PAYLAŞ ABONE OL

İngiltere'den uzmanlar, Covid-19'un enfeksiyondan sonra en az bir yıl boyunca hayatı tehdit eden kan pıhtılaşması riskini artırdığı konusunda önemli uyarıda bulundular. Kan pıhtısı; kalp krizi, felç, pulmoner emboli, derin ven trombozu ve hatta ölüme neden oluyor.

"48 MİLYON SAĞLIK KAYDI İZLENDİ" Circulation adlı bilimsel dergide yayınlanan bulgular, 48 milyon sağlık kaydı analizinin bir çalışması ve elde edilen verilere göre; virüs 10.500 kalp krizinin nedeni olduğu tespit edildi. Derin ven trombozu, bacaklarda oluşan bir kan pıhtısıyken pulmoner emboli, akciğerlerinizdeki bir kan damarını tıkayan kan pıhtısı durumudur. Her ikisi de oldukça ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirirken sakatlığa veya ölüme neden olabilir. Araştırmacılar, hafif veya orta dereceli bile olsa Covid-19 geçiren herkesin bu durumdan etkilendiğini dile getirdi. Araştırmayı yapan bilim insanları, yüksek riskli hastalara kan basıncını düşürmek için ilaç vermek gibi önleyici stratejileri önerdi, böylece hayati risk taşıyan pıhtılaşma vakalarını azaltmaya yardımcı olunabileceği düşünülüyor.