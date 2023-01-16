Geçmek bilmeyen baş ağrılarının nedeni ortaya çıktı! Bu vitaminin eksikliği...

İnsan sağlığı için vitaminlerin önemli olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, "D vitamini bunların başında geliyor. İnsan vücudunda birçok düzenleyici ve fonksiyonel görevleri olan D vitamini, vücutta üretilemeyen ve gıdalarla alınması gereken en önemli vitamindir. D vitamini eksikliğinin başta kas ve sinir hastalıkları, baş ağrıları ve migren atakları olmak üzere pek çok nörolojik hastalık ile ilişkisi olabilir" dedi.

DHA Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:30 PAYLAŞ ABONE OL

Nöroloji Uzmanı Dr. Biman Chabou, D vitaminin önemine ve eksik olduğunu insan vücudunda gelişebilecek çeşitli rahatsızlıklara ilişkin bilgi verdi. Dr. Chabou, "D vitamini sağlıklı kemik gelişiminde etkili olduğu kadar; birçok kanser tipi, kalp ve damar hastalıkları, bağışıklık sistemi bozukluğu, enfeksiyon ve nörolojik hastalıkların önlenmesinde de etkilidir. D vitamini eksikliğinde baş ağrısı, kemik ağrısı, yorgunluk hissi, saç dökülmesi, uykusuzluk, aşırı terleme, sürekli üşüme, kilo vermekte zorluk gibi belirtilere sık rastlanır. D vitamini eksikliği gibi fazlalığının da yan etkileri olabilir. Kalsiyum fazlalığından kaynaklı yan etkiler yaşanabilir. Kabızlık, sık idrara çıkma, aşırı su tüketme ihtiyacı, halsizlik, ağız kuruluğu, ateş, kusma ve iştahsızlık D vitamini fazlalığında yaşanabilecek olası yan etkilerdendir" diye konuştu.

EN ÖNEMLİ SEBEBİ YETERSİZ BESLENME VE YETERSİZ GÜNEŞ IŞIĞI UV-B ışınlarının cilde temasını etkileyen birçok faktörün D vitamini eksikliğine sebep olabileceğini söyleyen Dr. Chabou , "Mevsimler, günün saatleri, ciltteki pigmentasyon, yaş, obezite ve D vitamini içeriği düşük vejeteryan diyetler D vitamini eksikliği sebeplerindendir. D vitamini eksikliği metabolizma bozukluklarına bağlı görünmesiyle beraber en çok besinlerden yetersiz alınması, yetersiz güneş ışığı ve mide ve barsak problemleri olanlarda görülür. Kronik karaciğer hastalarında ve böbrek hastalığı olanlarda da D vitamini eksikliğine rastlanabilir.