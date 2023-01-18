Geçmek bilmeyen grip salgınına karşı enfeksiyon uzmanı uyardı: Güçlü bağışıklık sisteminin temeli...

YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEK ÇOK ÖNEMLİ

Güçlü bir bağışıklık sisteminin temellerinden birisi yeterli ve dengeli ve beslenmektir. Bağışıklığı güçlendirmek için bir grup yiyecek veya içeceğe yönelmek yerine dengeli bir beslenme programı uygulanmalıdır. Meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan immün koruyucu, antienflamatuar ve antiviral etkileri ile bildiğimiz Quercetin viral enfeksiyonları birçok aşamada hedef alarak virüsleri inhibe eden aktif bir terapötik ajandır.



Çeşitli bilimsel araştırmalar, virüs enfeksiyonunun ilk aşamalarını inhibe etme, viral replikasyon için önemli olan proteazlarla etkileşime girebilme ve enfeksiyonun neden olduğu iltihaplanmayı azaltma kabiliyeti nedeniyle, quercetin'in bir antiviral olarak potansiyel kullanımını vurgulamaktadır. Quercetin ayrıca, yan etkilerini ve ilgili toksisiteyi azaltmak amacıyla etkilerini potansiyel olarak artırmak veya onlarla sinerjistik olarak etkileşime girmek için diğer ilaçlarla kombinasyon halinde yararlı olduğu gösterilmiştir. Bu dönemde yaygın olan virüslerden gerek korunma ve gerekse enfeksiyonun etkinliğini minimize etme anlamında düzenli quercetin ve özellikle emilimi yüksek formu olan İsoquercetin tüketimini tavsiye etmekteyim. Keza her ikisi de ülkemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yerli imkanlarla üretilmektedir. Yanısıra şu önerilerimi de ifade etmek isterim: