Geçmek bilmeyen grip salgınına karşı enfeksiyon uzmanı uyardı: Güçlü bağışıklık sisteminin temeli...

Tarih boyunca virüs kaynaklı bulaşıcı hastalıklar milyonlarca ölüme neden olmuş ve günümüzde de halk sağlığı için tehlike oluşturmaya devam etmektedir. Dünyanın her yerindeki bilim adamları, viral enfeksiyonları belirlemek, tedavi etmek ve önlemek için muazzam çaba sarf etmektedirler. Bununla birlikte, virüslerin karmaşık yaşam döngüleri ve hızlı genetik değişimleri nedeniyle yeni ilaçların keşfedilmesi zor olabilmektedir. Birçok viral enfeksiyöz hastalık için aşı bulunmasına rağmen, influenza A,RSV,Rinovirüsler, Koronavirüsler, Hepatit C, Dang tip 2 ve Ebola virüsü gibi virüsler dünya çapında salgınlara neden olmaya devam etmekte ve salgınlar yoluyla sağlık sorunlarına neden olmaya devam etmektedir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZ VİRÜSLER TARAFINDAN CİDDİ TEHLİKE ALTINDADIR
Coronavirüs pandemisi tüm dünyayı her açıdan etkilerken uzun bir süredir sakladığımız bağışıklık sistemimiz son günlerde virüsler tarafından ciddi tehlike altındadır. Mahşerin üç atlısı coronavirüs, influenza (grip) ve rinovirüs üç koldan saldırıya geçmiş ve yaşamlarımızı her açıdan tehdit etmektedir. Grip, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, yorgunluk, sık tekrarlayan iltihaplanmalar bağışıklık sisteminin zayıfladığının en önemli göstergelerindendir.
SAĞLIKLI BESLENEREK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GÜÇLENDİRİN
Bağışıklık sistemi vücudun savunma sistemidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve vücut direncini artırmak hastalıklara yakalanma riskini düşürmektedir. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları, uygun besin seçimi ve doğru beslenme uygulamaları ile bağışıklık sistemini güçlendirerek zararlı mikroorganizmalardan dolayısıyla nezle ve grip gibi hastalıklardan korunmak mümkündür.
YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEK ÇOK ÖNEMLİ
Güçlü bir bağışıklık sisteminin temellerinden birisi yeterli ve dengeli ve beslenmektir. Bağışıklığı güçlendirmek için bir grup yiyecek veya içeceğe yönelmek yerine dengeli bir beslenme programı uygulanmalıdır. Meyve ve sebzelerde yaygın olarak bulunan immün koruyucu, antienflamatuar ve antiviral etkileri ile bildiğimiz Quercetin viral enfeksiyonları birçok aşamada hedef alarak virüsleri inhibe eden aktif bir terapötik ajandır.
Çeşitli bilimsel araştırmalar, virüs enfeksiyonunun ilk aşamalarını inhibe etme, viral replikasyon için önemli olan proteazlarla etkileşime girebilme ve enfeksiyonun neden olduğu iltihaplanmayı azaltma kabiliyeti nedeniyle, quercetin'in bir antiviral olarak potansiyel kullanımını vurgulamaktadır. Quercetin ayrıca, yan etkilerini ve ilgili toksisiteyi azaltmak amacıyla etkilerini potansiyel olarak artırmak veya onlarla sinerjistik olarak etkileşime girmek için diğer ilaçlarla kombinasyon halinde yararlı olduğu gösterilmiştir. Bu dönemde yaygın olan virüslerden gerek korunma ve gerekse enfeksiyonun etkinliğini minimize etme anlamında düzenli quercetin ve özellikle emilimi yüksek formu olan İsoquercetin tüketimini tavsiye etmekteyim. Keza her ikisi de ülkemizde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde yerli imkanlarla üretilmektedir. Yanısıra şu önerilerimi de ifade etmek isterim:
BİTKİSEL ÇAYLAR TÜKETİN
Soğuk havayla birlikte vücut ısısını yükseltmek için enerji açığı ortaya çıkar, enerji açığını fastfood, kızartma, kavurma gibi yağlı yiyeceklerle, tatlı ihtiyacını ise aşırı şekerli tatlılarla karşılamamak gerekir. Grip ile daha da artan sıvı ihtiyacının (2,5-3 litre) önemli bir kısmını su olarak karşılanmalı. Su dışında da bitkisel çaylar (ıhlamur, kuşburnu, adaçayı, ekinezya, yeşil çay, vb.) ve taze sıkılmış meyve suları içilmeli. Günlük toplam 5 porsiyon taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterilmeli. Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmelidir.
SOĞAN VE SARIMSAK DOĞAL BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI
Çinko ve selenyum: Bağışıklık sistemi için önemli minerallerdir. Selenyum; deniz ürünleri, et, soğan ve sarımsakta bulunur. Soğan ve sarımsak başlı başına doğal birer antioksidan kaynağı. Kış aylarında gribe karşı vücudun bağışıklığının artmasında çok önemli rol üstleniyor. İş hayatı ve sosyal ortamlarda kötü kokabileceğinden çekinip soğan, sarımsak yemekten vazgeçmeyin. Soğan ve sarımsak, antioksidan içeriği bakımından oldukça zengindir ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkıda bulunmaları nedeniyle bolca tüketilmeleri önerilmektedir.