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Geçmek bilmeyen mide bulantısını şıp diye kesiyor! Bir bardak soğuk suya...

Mide bulantısı, yaşayan herkesin kendisini çok kötü hissettiği anların başında geliyor. Adeta günlük yaşamı felç edebilecek kadar güçlü olan bu histen kurtulmak için ise dikkatli olunması gereken birkaç detay mevcut. Kronik hastalıklardan kaynaklanan veya sıklıkla tekrar eden mide bulantısı durumunda mutlaka bir uzmana danışılmalı. Fakat basit sebeplerle kendini gösteren mide bulantılarına karşı deneyebileceğiniz birkaç "doğal yöntem" çare olabilir. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi: 18.02.2024 09:54
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Geçmek bilmeyen mide bulantısını şıp diye kesiyor! Bir bardak soğuk suya...

Mide bulantısı, birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkan sinir bozucu bir semptomdur. Neyse ki, mide bulantısını hafifletmek için kullanabileceğiniz bazı doğal yöntemler var.

BİTKİ ÇAYLARI

Zencefil çayı: Mide bulantısını hafifletmede en etkili bitki çaylarından biridir. Bir bardak sıcak suya bir dilim zencefil ekleyin ve 10 dakika demlenmeye bırakın.

Nane çayı: Mideyi rahatlatmaya ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bir bardak sıcak suya bir tutam nane yaprağı ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın.

Papatya çayı: Sakinleştirici ve mideyi rahatlatıcı etkisiyle mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Bir bardak sıcak suya bir papatya poşeti ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın.

Rezene çayı: Özellikle hamilelikte yaşanan mide bulantılarını hafifletmede etkilidir. Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı rezene tohumu ekleyin ve 10 dakika demlenmeye bırakın.

DİĞER DOĞAL YÖNTEMLER

Nane veya limon koklamak: Mide bulantısını hafifletmede etkili olabilir. Birkaç damla nane yağı veya limon yağı damlatılmış bir mendil koklayabilirsiniz.

Limonlu su: Mideyi rahatlatmaya ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bir bardak soğuk suya bir limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Yavaş yudumlarla için.

Kraker veya tost yemek: Mide bulantısını hafifletmek için midenize bir şeyler yemek yardımcı olabilir. Tuzlu kraker veya tost gibi hafif gıdalar tercih edebilirsiniz.

Zencefil kökü çiğnemek: Mide bulantısını hafifletmede oldukça etkilidir. Bir parça zencefil kökü soyup çiğneyebilirsiniz.

Bol su içmek: Mide bulantısı nedeniyle sıvı kaybı yaşayabilirsiniz. Bol bol su içerek sıvı kaybını önlemeniz önemlidir.

Derin nefes almak: Derin nefes almak mideyi rahatlatmaya ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

UYARILAR

  • Mide bulantınız şiddetliyse veya uzun süredir devam ediyorsa doktora görünmelisiniz.
  • Hamileyseniz veya emziriyorsanız, herhangi bir bitki çayı veya doğal yöntemi kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir.
  • Bazı bitki çayları ve doğal yöntemler bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Herhangi bir yan etki fark ederseniz kullanmayı bırakın ve doktora görünün.
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