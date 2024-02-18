Geçmek bilmeyen mide bulantısını şıp diye kesiyor! Bir bardak soğuk suya...

DİĞER DOĞAL YÖNTEMLER

Nane veya limon koklamak: Mide bulantısını hafifletmede etkili olabilir. Birkaç damla nane yağı veya limon yağı damlatılmış bir mendil koklayabilirsiniz.

Limonlu su: Mideyi rahatlatmaya ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bir bardak soğuk suya bir limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Yavaş yudumlarla için.

Kraker veya tost yemek: Mide bulantısını hafifletmek için midenize bir şeyler yemek yardımcı olabilir. Tuzlu kraker veya tost gibi hafif gıdalar tercih edebilirsiniz.