Geçmek bilmeyen mide bulantısını şıp diye kesiyor! Bir bardak soğuk suya...

Mide bulantısı, birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkan sinir bozucu bir semptomdur. Neyse ki, mide bulantısını hafifletmek için kullanabileceğiniz bazı doğal yöntemler var.
BİTKİ ÇAYLARI
Zencefil çayı: Mide bulantısını hafifletmede en etkili bitki çaylarından biridir. Bir bardak sıcak suya bir dilim zencefil ekleyin ve 10 dakika demlenmeye bırakın.
Nane çayı: Mideyi rahatlatmaya ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bir bardak sıcak suya bir tutam nane yaprağı ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın.
Papatya çayı: Sakinleştirici ve mideyi rahatlatıcı etkisiyle mide bulantısını hafifletmeye yardımcı olur. Bir bardak sıcak suya bir papatya poşeti ekleyin ve 5 dakika demlenmeye bırakın.
Rezene çayı: Özellikle hamilelikte yaşanan mide bulantılarını hafifletmede etkilidir. Bir bardak sıcak suya bir çay kaşığı rezene tohumu ekleyin ve 10 dakika demlenmeye bırakın.
DİĞER DOĞAL YÖNTEMLER
Nane veya limon koklamak: Mide bulantısını hafifletmede etkili olabilir. Birkaç damla nane yağı veya limon yağı damlatılmış bir mendil koklayabilirsiniz.
Limonlu su: Mideyi rahatlatmaya ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olur. Bir bardak soğuk suya bir limonun suyunu sıkın ve karıştırın. Yavaş yudumlarla için.
Kraker veya tost yemek: Mide bulantısını hafifletmek için midenize bir şeyler yemek yardımcı olabilir. Tuzlu kraker veya tost gibi hafif gıdalar tercih edebilirsiniz.
Zencefil kökü çiğnemek: Mide bulantısını hafifletmede oldukça etkilidir. Bir parça zencefil kökü soyup çiğneyebilirsiniz.
Bol su içmek: Mide bulantısı nedeniyle sıvı kaybı yaşayabilirsiniz. Bol bol su içerek sıvı kaybını önlemeniz önemlidir.
Derin nefes almak: Derin nefes almak mideyi rahatlatmaya ve bulantıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.
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