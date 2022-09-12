Geçmeyen burun tıkanıklığını saniyeler içinde açıyor! Bunu içtiğinizde rahat bir nefes alacaksınız…

Burun tıkanıklığı en sinir bozucu soğuk algınlığı semptomlarından biridir. Özellikle alerjiniz varsa veya kış aylarındaysanız burun tıkanıklığı daha yaygın bir hale dönüşebilir. Çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan, burun tıkanıklığını ilaca başvurmadan nasıl çözebiliriz? İşte sizler için araştırdık…

Giriş Tarihi: 12.09.2022 13:27 PAYLAŞ ABONE OL

Vücut sağlığımız için oksijeni yeteri kadar içimize çekmek çok önemlidir. Birçok kişi hem yanlış nefes alıyor hem de çeşitli sorunlardan dolayı yeteri kadar oksijeni alamıyor. Solunum yollarını iyileştirmek için 5 bilimsel araştırmayı sizler için derledik. Öyleyse gelin bunların neler olduğuna birlikte bir bakalım.

YAN YATIN Tıkalı bir burun, sinüslerinizde doğru nefes almanızı engelleyen çok fazla mukus olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, gece boyunca ikinci bir yastık ekleyerek başınızı yüksekte tutmanız önemlidir . Ayrıca, tıkanmaya yardımcı olacağından, sırt üstü yerine yan tarafınızda uyumaya çalışmanız çok önemlidir. Bunun sonucunda burnunuz, daha fazla mukus birikmesine izin vermek yerine, gece boyunca kendini "boşaltmak" için çok daha iyi bir şansa sahip olacaktır.