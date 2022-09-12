Geçmeyen burun tıkanıklığını saniyeler içinde açıyor! Bunu içtiğinizde rahat bir nefes alacaksınız…

Vücut sağlığımız için oksijeni yeteri kadar içimize çekmek çok önemlidir. Birçok kişi hem yanlış nefes alıyor hem de çeşitli sorunlardan dolayı yeteri kadar oksijeni alamıyor. Solunum yollarını iyileştirmek için 5 bilimsel araştırmayı sizler için derledik. Öyleyse gelin bunların neler olduğuna birlikte bir bakalım.
YAN YATIN
Tıkalı bir burun, sinüslerinizde doğru nefes almanızı engelleyen çok fazla mukus olduğu anlamına gelir. Bu nedenle, gece boyunca ikinci bir yastık ekleyerek başınızı yüksekte tutmanız önemlidir . Ayrıca, tıkanmaya yardımcı olacağından, sırt üstü yerine yan tarafınızda uyumaya çalışmanız çok önemlidir. Bunun sonucunda burnunuz, daha fazla mukus birikmesine izin vermek yerine, gece boyunca kendini "boşaltmak" için çok daha iyi bir şansa sahip olacaktır.
SICAK İÇECEKLER TÜKETİN
Sıcak sıvılar içmek, soğuk algınlığından daha hızlı kurtulmanıza yardımcı olabilir.. Araştırmacılar, soğuk algınlığı olan kişilerin, oda sıcaklığında olanlar yerine sıcak içecekler içenlerin , durumlarına göre çok daha iyi hissettiklerini bulmuşlardır. Papatya, yeşil çay, tavuk çorbası, limonlu ve ballı sıcak su sizi rahatlatabilir. Yarattıkları plasebo etkisi, kendinizi daha iyi ve rahatlamış hissetmeniz için çok önemlidir.
SICAK KOMPRES UYGULAYIN
Temiz bir bez alın, ılık suya batırın ve burnunuzun üst kısmına, alnınızın altına koyun. Kompresin sıcaklığı iltihabı yatıştırır ve size daha kolay nefes alma yeteneği verir. Cildinizi yakabileceğiniz için kompresi çok uzun süre burnunuzda tutmamanızda fayda var.
NEMLENDİRİCİ KULLANIN
Genellikle evlerimizde bulunan soğuk, kuru hava tıkalı burnunuzu daha da kötüleştirir. Odanızda çok ihtiyaç duyulan nemi serbest bıraktığı için bir nemlendiricini kullanışlı olduğu yer burasıdır. Gece ve gündüz açık tutabilirsiniz, ancak dinlenmenize ve daha rahat hissetmenize yardımcı olduğu için uyurken daha kullanışlıdır. Herhangi bir ciddi tehlike hakkında endişelenmenize gerek yok ve tıkalı burnunuzda çok hızlı bir şekilde büyük bir iyileşme fark edeceksiniz.