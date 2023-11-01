Geçmeyen öksürüğe dikkat! O hastalığın habercisi olabilir...

Erkeklerde en sık görülen kanser sıralamasında en başta yer alan akciğer kanserine karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Levent Elbeyli, kadınlarda da giderek daha sık görülmeye başlandığının altını çizdi. Tedavi süreci hakkında bilgi veren Elbeyli, akciğer kanserinden korunmak adına dikkat edilmesi gerekenleri de paylaştı.

İHA Giriş Tarihi: 01.11.2023 12:40 Güncelleme Tarihi: 01.11.2023 12:40 PAYLAŞ ABONE OL

Prof. Dr. Levent Elbeyli, 1-30 Kasım Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Kontrolsüz bir şekilde hava yolunu ve keseciklerini örten dokunun büyüyerek, işlevsel ve anatomik deformasyona uğraması olarak tanımlanan akciğer kanseri, erkeklerde hemen hemen ilk sırada, kadınlarda ise her yıl bir üst sırada kendine yer bulmaktadır" dedi.



Akciğer kanserinin; tütün mamulleri, sanayi gazları, tehlikeli gazlar, çevre kirliliği, hava kirliliği, genetik faktörler ve beslenme bozuklukları gibi nedenlerden kaynaklandığına dikkat çeken Prof. Dr. Elbeyli, "En sık karşılaşılan belirtileri nefeste daralma, göğüste ağrı, öksürük, kilo verme, iştah kaybı, bir takım normal fonksiyonlarda azalma ya da bozulma" ifadelerini kullandı.