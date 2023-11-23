Geçmeyen öksürük kanser habercisi! Eğer tedavi edildiği halde geçmiyorsa...

"Son yıllarda geliştirilen yeni tedaviler; akıllı ilaçlar ve immünoterapi ile ana tedaviye yardımcı tedaviler başarılı şekilde kullanılıyor. Bazı olgularda radyoterapi de kullanılabiliyor. İlerlemiş hastalığın temel tedavisi ise sistemik tedaviler; kemoterapi, akıllı ilaçlar ve immünoterapidir. Bu hastaların tedavisinde ve özellikle bazı akciğer kanseri tiplerinde hastalığın her döneminde akıllı ilaç kullanımını sağlamak için genetik bozukluklar taranmalıdır. Hedefe yönelik tedavileri, halk arasında çok daha iyi bilinen adı ile akıllı ilaçlar olarak adlandırıyoruz. Dünyada bugün birçok akciğer kanseri hastası, akıllı ilaçlar ile tedavi edilebiliyor. Türkiye'de ise özellikle bazı akıllı ilaçlar için genetik analizler yapılarak hedef tedavi ajanları başarıyla uygulanıyor. Akıllı ilaçlar olarak adlandırdığımız hedef tedavi ajanları kanser hücresinde belirli bir hedefe karşı geliştiriliyor. Temel özelliği normal hücrelere etki etmeden kanser hücresinde bir hedefe yapışık hücrenin ölmesini sağlıyor."

Prof. Dr. Çil, "Hedefe yönelik ilaçlar ayrıca; etkisinin hızlı başlaması, etkinliğinin kemoterapiden çok daha fazla olması ve yan etkilerinin klasik kemoterapilerde görülen; bulantı kusma, kan değerlerinin düşmesi, saç dökülmesi ve bunun gibi şikayetlerin olmaması gibi özellikler de gösterebiliyor" dedi.

Prof. Dr. Timuçin Çil, akciğer kanseri tedavisinin geleceği ve bu alanda yapılan klinik çalışmaları da şöyle değerlendirdi:

"Akciğer kanseri ile ilgili tedavilerin hızla arttığını görüyoruz. Hedef tedaviler ve immünoterapi içeren klinik çalışmaların hızla arttığı alanlardan biri akciğer kanseridir. Yeni ilaçların gelişimi ve klinik çalışmalar sayesinde hastaların tedavilere ulaşımı sağlanabiliyor. Sonuç olarak; akciğer kanseri bir halk sağlığı sorunudur. Çok sık görülen ve ölüme en sık neden olan kanser tipidir. Kanser tedavisinde temel hedeflerden biri olan erken tanı için ne yazık ki tüm dünyada kabul görmüş bir tarama yöntemi bulunmuyor. Bu nedenle akciğer kanserine ait geçmeyen semptom ve bulguları olan kişiler mutlaka bu açıdan değerlendirilmeli. İlerlemiş hastalığı olan uygun kişiler ise bugün akıllı ilaçlar, immünoterapi gibi yeni tedaviler ile çok daha başarılı şekilde tedavi edilebiliyor. İlerlemiş hastalığı olan kişilerde hedef, yeni tedaviler ile hastalığı kronikleştirip hastaların çok daha uzun süreler yaşamının sağlanması olmalı."