Uzmanı anlattı: Yeni bir salgın mı var? Hastalıklardan korunmak için...





ARTAN VAKALARIN SEBEBİ NEDİR

"Aslında bilmediğimiz, yeni bir salgın durumu yok" diyen Sağlam, "Hepsi bildiğimiz virüslerden kaynaklı şikayetler. Ancak bu dönemde virüslerin bir arada dolaşması, bazen peş peşe, bazen aynı anda karşımıza çıkması söz konusu. Kimi hastalarda influenza dediğimiz grip virüsüyle enfeksiyon karşımıza çıkıyor. Kimi hastalarda RSV (Respiratuar Sinsityal Virus), kimilerinde COVID-19 ve yeni varyantları, kimilerinde de rhinovirüs gibi farklı nezle virüsleri görülüyor. Bazen de birkaçını beraber görüyoruz" dedi.

Son günlerde vakalardaki artışın pandemide uzun süre izole kalınması, maskenin yaygın bir şekilde kullanılmaması ve hijyen konusunda ekstra bir önem gösterilmemesi olarak açıklayan Dr. Sağlam, bu nedenle son 2-3 senede gribal enfeksiyonların daha fazla karşımıza çıktığına işaret etti.