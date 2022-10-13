Geçmeyen regl ağrılarına çözüm bulundu! Çaresi çok sevdiğiniz o besinde: İlk gün bir parça yerseniz…

84 hemşirelik öğrencisinin yaptığı bir çalışmaya göre; rahatlatıcı müzik dinlemenin menstrüasyon döneminin ilk gününde rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Aynı zamanda uzmanlar, çikolata yedikten sonra ve müzik dinledikten sonra vücut tarafından salınan endorfinlerin ağrıyı azalttığına ve doğal bir yatıştırıcı görevi gösterdiğini tespit etti.
"AĞRI YAŞAYAN BİR GRUP KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ"
Rahim çevresindeki kasların kasılması sonucunda, organa giden kanın kesilmesi ve dokuların ağrıyı tetikleyen kimyasalları salmasına neden olur. Endometriozis, miyomlar, pelvik inflamatuar hastalık ve adenomyozis gibi durumlar da adet dönemlerinde rahatsızlığa neden olabilir.
Uzmanlar, ağrıyı hafifletmek için ibuprofen ve aspirin gibi ağrı kesicilerin alınmasını, ayrıca karnına ısı uygulanmasına önerir. European Journal of Integrative Medicine dergisinde yayınlanan son araştırma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyan 18-25 yaş arası kadınları izledi.
Doksan öğrenci başlangıçta dahil edildi ve hepsi dönem ağrılarını 10 üzerinden en az beş puan alarak derecelendirdi. Ama altı tanesi ağrı kesici almak istedikleri için bıraktı. Çikolata verilenlerin hiçbiri ise vazgeçmedi.
"ÜÇ GRUBA AYRILDI"
Gönüllüler rastgele 30'ar kişilik üç gruba ayrıldı. Ağrıları için hiçbir şey verilmeyen bir kontrol grubu, çikolata verilen bir grup ve müziğin regl sancısı üzerindeki etkisinin bakıldığı grup olarak üç farklı grup oluşturuldu.
Çikolata grubu, yüzde 60 kakao içeren 40 mg bitter çikolata yedi. Çikolatayı adetlerine giden üç gün içinde ve adetin ilk gününde yemeleri istendi. Müzik grubundaki gönüllüler aynı süre içinde her gün 29 dakikalık 32 saniyelik bir şarkı dinlediler. Şarkı, ayrı bir çalışma için müziğin ağrı üzerindeki etkisini incelemek amacıyla nöroloji araştırmacısı Juan Sebastian Martin-Saavedra tarafından bestelendi.
Yavaş orkestra parçası, yatıştırıcı ve yavaş olacak şekilde tasarlanmıştı. Katılımcılara çalışmanın başlangıcında adetlerinin ilk günü ağrıları sorulmuştur. Ayrıca çalışmanın sonunda aynı noktada test edildiler ve araştırmacıların rahatsızlıklarının değişip değişmediğini görmelerini sağladı.
"ÇİKOLATA YİYEN GRUPTA AĞRI SEVİYESİ DÜŞÜŞ GÖSTERDİ"
Çalışma boyunca düzenli aralıklarla kaygı düzeylerini değerlendirmek için başka bir anket kullanıldı. Sonuçlar, çikolatayı yemeye başladıktan sonra çikolata grubundaki ortalama ağrı seviyesinin 10 üzerinden altıdan beşe düştüğünü gösterdi.
Müzik grubunda yediden altıya düşerken, kontrol grubunda altıda kaldı. Endişe seviyeleri çikolata grubunda yüzde 18, müzik grubunda yüzde 13 düştü ve kontrol grubunda hiç düşmedi.
"BİTTER ÇİKOLATA VE MÜZİK ÇARE OLABİLİR"
Aslı Karakuş Selçuk liderliğindeki ekip, bitter çikolata ve müziğin adet ağrısı için tıbbi terim olan dismenoreye yardımcı olmak için kullanılabileceğini iddia etti. Dergide yazanlar, "Hem bitter çikolata hem de müzik tıbbı, birincil dismenoreli genç kadınlarda adet ağrısını ve kaygıyı azaltmada önemli bir etkiye sahipti.
Bu araştırmalar sonucunda, bitter çikolata veya müziğin, birincil dismenorede adet ağrısını ve kaygısını kontrol etmek için tıbbi olarak güvenli ve etkili bir şekilde kullanılabileceği önerilebilir.