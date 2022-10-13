Geçmeyen regl ağrılarına çözüm bulundu! Çaresi çok sevdiğiniz o besinde: İlk gün bir parça yerseniz…

84 hemşirelik öğrencisinin yaptığı bir çalışmaya göre; rahatlatıcı müzik dinlemenin menstrüasyon döneminin ilk gününde rahatlatıcı bir etkisi bulunuyor. Aynı zamanda uzmanlar, çikolata yedikten sonra ve müzik dinledikten sonra vücut tarafından salınan endorfinlerin ağrıyı azalttığına ve doğal bir yatıştırıcı görevi gösterdiğini tespit etti.

"AĞRI YAŞAYAN BİR GRUP KİŞİ ÜZERİNDE TEST EDİLDİ"

Rahim çevresindeki kasların kasılması sonucunda, organa giden kanın kesilmesi ve dokuların ağrıyı tetikleyen kimyasalları salmasına neden olur. Endometriozis, miyomlar, pelvik inflamatuar hastalık ve adenomyozis gibi durumlar da adet dönemlerinde rahatsızlığa neden olabilir.

Uzmanlar, ağrıyı hafifletmek için ibuprofen ve aspirin gibi ağrı kesicilerin alınmasını, ayrıca karnına ısı uygulanmasına önerir. European Journal of Integrative Medicine dergisinde yayınlanan son araştırma, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde okuyan 18-25 yaş arası kadınları izledi.

Doksan öğrenci başlangıçta dahil edildi ve hepsi dönem ağrılarını 10 üzerinden en az beş puan alarak derecelendirdi. Ama altı tanesi ağrı kesici almak istedikleri için bıraktı. Çikolata verilenlerin hiçbiri ise vazgeçmedi.