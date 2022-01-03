Genç görünmenin anahtarı: Günde sadece 3 adet yemeniz yeterli

Sadece lezzeti değil aynı zamanda kolay tüketilebilir olması da cevizi favori kuruyemişlerden biri yapıyor. Peki gençleşme anahtarı olduğunu biliyor musunuz? İşte ceviz yediğinizde cildinizde olacaklar…

ERKEN YAŞLANMAYI ÖNLEYEBİLİR

Ceviz, antioksidanlar konusunda diğer kuruyemişlerden daha yüksektir. Antioksidanlar cildinizi, güneşe maruz kalma gibi çevresel hasarlara karşı korur. Günde birkaç ceviz yemek, cildinizi foto yaşlanmaya karşı korumaya ve daha uzun süre daha genç görünmesine yardımcı olabilir. Ceviz ayrıca cilt pigmentasyonunu azaltabilen ve vücudunuzun sağlıklı yeni cilt hücreleri üretmesine yardımcı olan B vitamini açısından da zengindir.

CİLDİN NEMLİ KALMASINA YARDIMCI OLUR





Ceviz, diğer kuruyemişlerden daha sağlıklı omega-3 yağları sunar. Yeterli miktarda omega-3 almak cilt sağlığınız için çok önemlidir çünkü yağ üretimini dengelemeye, toksinleri temizlemeye ve cildinizin pürüzsüz ve kırışıksız kalması için ihtiyaç duyduğu nemi hapsetmeye yardımcı olur. Diyetinize ceviz eklemek, cildinizin daha yumuşak görünmesine ve hissetmesine ve iyi nemlendirilmesine yardımcı olmanın kolay ve lezzetli bir yoludur.

SİVİLCELERDEN ARINDIRIR

Sabah yulaf ezmesine birkaç ceviz eklemek onu daha besleyici hale getirecek ve aynı zamanda cildinizi içten iyileştirmenize de yardımcı olabilir. Cevizdeki sağlıklı yağlar tahrişi yatıştırmaya yardımcı olur ve hatta dermatit gibi bazı cilt rahatsızlıklarını tedavi edebilir. Cevizdeki bazı eser elementler, iltihapla içten dışa savaşmaya yardımcı olarak cildinizin parlak kalmasına ve sivilcelerden arınmış kalmasına yardımcı olur.

KOYU HALKALARI VE GÖZ TORBALARINI HAFİFLETİR





Koyu halkalar veya şiş gözlerle uyandığınızda, doğal olarak bir dizi göz bandına veya birkaç buz küpüne ulaşmak isteyebilirsiniz. Ancak ortaya çıktığı gibi, bir avuç ceviz yemenin de benzer bir etkisi olabilir. Ceviz, koyu halkaları azalttığı kanıtlanmış E vitamini içerir ve yüzünüzde genişleyen göz lekeleri konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

CİLDİ AYDINLATIR

Ne yediğiniz cildinizi etkiler ve bağırsaklarınız sağlıklı değilse, hiçbir yüz pudrası veya fondöten güzel görünmesini sağlamaz. Ceviz yemek, bağırsaklarınızı besler ve sindiriminiz ve genel sağlığınız için inanılmaz derecede önemli olan sağlıklı bakterileri destekler. Bu da cildinizi içten dışa doğru iyileştirecek ve doğal olarak dolgun ve parlak olmasını sağlayacaktır.

SAÇ DERİSİNE İYİ GELİR





Yemeklerinize ceviz eklemek de saç derinizdeki cilde fayda sağlayacaktır. Cevizdeki antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri saç köklerini uyararak saçınızı daha parlak ve hacimli hale getirebilir. Ceviz yemek ayrıca saç derinizi daha sağlıklı hale getirebilir, bu da kepek ve kaşıntıyı uzak tutmaya yardımcı olur.