Genç yaşta da ortaya çıkabiliyor! Kulaktaki çınlama beyin tümörünün habercisi olabilir!

Kulak çınlaması son yıllarda giderek artmaktadır. Bunun nedenleri arasında; elektronik cihazların giderek yaygın kullanılması ve vazgeçilmezimiz olması sürekli yanımızda taşımamız, cep telefonları, bilgisayarlar, Bluetooth kulaklıklar, modemler, Tv'ler, akıllı saatler, kumandalar gibi bir çok elektronik alet sürekli yanımızda ve çevremizde yer alması bulunuyor.

daha yaygın ve çınlamanın görülme sıklığının da artmasına neden oluyor.

Bunların dışında başka nedenler de çınlama yapabilir. Örneğin kadınlarda hormonal değişiklikler, guatr hormonunun salgılanmasındaki bozukluklar, yüksek sese maruziyet, çene eklemi problemi, burun tıkanıklığı ve orta kulak enfeksiyonları, kulak kiri, beyin tümörleri, bazı kulak hastalıkları, kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler ve kalp damar hastalıkları bu nedenler arasında sayılabilir.

Çınlama ne zaman tehlike işareti oluşturur ?

Çocuklarda görülen çınlama,aniden ortaya çıkan ve tek kulakta duyulan çınlama, baş dönmesi ile beraber oluşan çınlama, işitme kaybı ile beraber olan çınlama, vücudun herhangi bir yerinde güç ve duyu kaybı ile beraber olan çınlama ve akşam yatağa yattığında uykuya dalmasını engelleyen çınlama tehlikeli olabilir. Bu nedenle en kısa sürede uzmana danışılması gerekir.