Genç yaşta da ortaya çıkabiliyor! Kulaktaki çınlama beyin tümörünün habercisi olabilir!

Kulak çınlaması son yıllarda giderek artmaktadır. Bunun nedenleri arasında; elektronik cihazların giderek yaygın kullanılması ve vazgeçilmezimiz olması sürekli yanımızda taşımamız, cep telefonları, bilgisayarlar, Bluetooth kulaklıklar, modemler, Tv'ler, akıllı saatler, kumandalar gibi bir çok elektronik alet sürekli yanımızda ve çevremizde yer alması bulunuyor.
Eskiye oranla günümüzde;
daha yaygın ve çınlamanın görülme sıklığının da artmasına neden oluyor.
Bunların dışında başka nedenler de çınlama yapabilir. Örneğin kadınlarda hormonal değişiklikler, guatr hormonunun salgılanmasındaki bozukluklar, yüksek sese maruziyet, çene eklemi problemi, burun tıkanıklığı ve orta kulak enfeksiyonları, kulak kiri, beyin tümörleri, bazı kulak hastalıkları, kullanılan ilaçlara bağlı yan etkiler ve kalp damar hastalıkları bu nedenler arasında sayılabilir.
Çınlama ne zaman tehlike işareti oluşturur ?
Çocuklarda görülen çınlama,aniden ortaya çıkan ve tek kulakta duyulan çınlama, baş dönmesi ile beraber oluşan çınlama, işitme kaybı ile beraber olan çınlama, vücudun herhangi bir yerinde güç ve duyu kaybı ile beraber olan çınlama ve akşam yatağa yattığında uykuya dalmasını engelleyen çınlama tehlikeli olabilir. Bu nedenle en kısa sürede uzmana danışılması gerekir.
Çınlaması olan hastaya nasıl yaklaşmalıyız ?
Çınlamanın sebebini anlamak için neler yapılmalıdır ?
Detaylı bir öykü ve sorgulamadan sonra, kan tetkikleri, boyun kan damarlarının kan akımı, işitme ve denge testi, kulağın endoskopik muayenesi, kulak tomografisi, beyin MRI incelemesi gerekmektedir.
Çınlamanın tedavisinde neler uygulanmaktadır ?
Tedavi çınlamanın nedenine göre yapılmakla beraber
uygulanabilir.
Çınlamadan korunmak için neler yapılmalıdır ?
Yüksek sesle müzik dinlemeyin, yüksek sesli ortamlara gitmeyin, fazla kahve tüketmeyin, elektronik aletlerden olabildiğince uzak durun. İş ortamında sürekli gürültüye maruz kalıyorsanız kulaklık kullanın, fazla çikolata ve tuzlu yiyecekler tüketmeyin ,bol su için, cep telefonu ile fazla konuşmayın, hayatınızdaki stresi azaltın, uykunuzu düzenleyin, kulak kiriniz var ise temizletin ve yürüyüş yapın.