Gençlerde kalp krizi neden olur?

Yeme alışkanlıklarımız oldukça önemli. Yapay ve katkı maddesi içeren gıdalar, aşırı yağlı ve tuzlu içerikleri olan yiyecekler, öğünlere dikkat etmeden yapılan yeme alışkanlıkarı, ihtiyaçtan çok fazla karbonhidrat alımı ve yüksek kalorili yiyeceklerin tüketimi vücuda yağlanmaya , obeziteye ve insülin direncine neden olmaktadır. Çocukluk çağından itibaren yapılan hatalı beslenme yöntemleri erken yaşta kan yağlarında yükselme ve karbonhidrat metabolizmasındaki bozukluklara yol açmakta netice itibarı ile vücudumuzdaki damarlarda sertleşmeye neden olan inflamatuar(yangı) süreçleri tetiklemektedir. Bu nedenle yapay içerikli gıdalardan uzak durulmalı, dengeli besin öğeleri içeren liften ve sebzelerden zengin diyetlerin tercih edilmesi hastalıktan korunmak için gereklidir.

HİPERTANSİYON (YÜKSEK TANSİYON):

İstirahat halinde kan basıncının normal olan 120/80 değerinden daha yüksek seviyelerde olması çok tehlikelidir. Damar çeperlerine sürekli yüksek basınç harabiyete ve neticede kireçlenmeye neden olabilecek plak oluşumuna zemin hazırlar. Kan basıncı ölçümlerinin zamanında yapılması gerekmektedir. Şayet yüksek olarak seyrediyorsa altta yatan anatomil veya hormonal nedenler araştırılmalı , kan basıncı mutlak suretle kontrol altına alınmalıdır.

AİLESEL YATKINLIK VE GENETİK:

Daha önceden ailesinde ani ölüm, erken yaşta kalp krizi, yüksek tansiyon vb hastalıkların olması uyarıcı olmalıdır. Genetik faktörler bizlere doğuştan gelir onları değiştiremeyiz ancak erken dönemde önlemler alınarak hastalık kontrol altına alınabilir ve aile hikayesinin olması bizler için uyarıcı olmalıdır.