Genlerdeki tehlike çanlarına dikkat! Kadınlarda daha fazla görülüyor: Çünkü...

Araştırma yazarlarından Howard Chang, vücutta her gün gerçekleşen normal hücre ölümü sırasında kan dolaşımına birçok bileşiğin salındığını ve bu "hücresel artığın" kadınlarda çok daha fazla Xist ve ilgili proteinleri barındırdığını vurguladı. Chang, bağışıklık hücrelerinin, Xist molekülü ve bağlı olduğu proteinleri vücuda zararlı olarak işaretlediği durumlarda otoimmün hastalıkların ortaya çıktığını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Cell" dergisinde yayımlandı.