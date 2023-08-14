Gerçekten günde 10 bin adım atmalı mıyız? Uzmanlar ardındaki gerçeği anlattı…

Bu analiz, günde 20.000 adıma kadar yürümenin etkisini değerlendirmenin yanı sıra yaş, cinsiyet veya yaşanılan yer gibi katkıda bulunan potansiyel faktörlere bakan ilk analizdir.

Araştırmacılar, dünya çapında 17 farklı çalışmadan 226.889 kişiyi analiz ederek, bu konuyu araştırmak için dünyanın en büyük çalışmasını yaptı.

HER FAZLADAN ADIM DAHA BÜYÜK YARAR SAĞLIYOR

Bununla birlikte, analiz, avantajlardan yararlanmak için günlük atılması gereken 4.000 adımın biraz altında olmasına rağmen, ne kadar çok yürürseniz, sağlık yararlarının o kadar fazla olduğunu buldu.

Atılan her 500 ila 1000 ekstra adım ile ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı belirlendi. 1.000 adımlık bir artış, herhangi bir nedenden ölme riskinde %15'lik bir azalma ile bağlantılıydı ve 500 adımlık bir artış, ölümcül kardiyovasküler hastalıkta %7'lik bir azalma ile bağlantılıydı.