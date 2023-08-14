Gerçekten günde 10 bin adım atmalı mıyız? Uzmanlar ardındaki gerçeği anlattı…

Yeni araştırmalar, bir kişinin sağlık yararlarını görmek için her gün atması gereken adım sayısının daha önce düşünülenden daha az olduğunu gösteriyor. Bu nedenle günde 10.000 adım hedefinize ulaşamıyorsanız üzülmeyin.
ÇOK DAHA AZ BİR MİKTAR DA YETİYOR
European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yakın zamanda yayınlanan bir çalışma, günde en az 3.967 adımın herhangi bir nedenle ölme riskini azalttığını, günde 2.337 adımın ise kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskini azalttığını buldu.
Lodz Tıp Üniversitesi'nde kardiyoloji profesörü olan Maciej Banach, "Analizimiz, herhangi bir nedene bağlı ölümleri önemli ölçüde azaltmak için günde 4.000 adım kadar az bir adımın gerekli olduğunu ve hatta kardiyovasküler hastalıktan ölümleri azaltmak için daha da az adımın gerekli olduğunu gösteriyor" dedi.
BU KONUDA DÜNYANIN EN BÜYÜK ARAŞTIRMASI YAPILDI
Araştırmacılar, dünya çapında 17 farklı çalışmadan 226.889 kişiyi analiz ederek, bu konuyu araştırmak için dünyanın en büyük çalışmasını yaptı.
Bu analiz, günde 20.000 adıma kadar yürümenin etkisini değerlendirmenin yanı sıra yaş, cinsiyet veya yaşanılan yer gibi katkıda bulunan potansiyel faktörlere bakan ilk analizdir.
HER FAZLADAN ADIM DAHA BÜYÜK YARAR SAĞLIYOR
Bununla birlikte, analiz, avantajlardan yararlanmak için günlük atılması gereken 4.000 adımın biraz altında olmasına rağmen, ne kadar çok yürürseniz, sağlık yararlarının o kadar fazla olduğunu buldu.
Atılan her 500 ila 1000 ekstra adım ile ölüm riskini önemli ölçüde azalttığı belirlendi. 1.000 adımlık bir artış, herhangi bir nedenden ölme riskinde %15'lik bir azalma ile bağlantılıydı ve 500 adımlık bir artış, ölümcül kardiyovasküler hastalıkta %7'lik bir azalma ile bağlantılıydı.
Dr. Ibadete Bytyçi, "Şimdiye kadar, sağlık faydalarını görmeye başlayabileceğimiz kesim noktaları açısından optimal adım sayısının ne olduğu, varsa üst sınırı ve bunun insan sağlığındaki rolü belirlenememişti" dedi.
Araştırmacılar henüz tavan sınırı bulamamış olsalar da, sağlık yararları yürüdükçe artmaya devam ediyor.
60 yaş ve üstü kişiler, 60 yaşından gençlere göre ölüm oranında daha küçük bir azalma yaşadılar. Diğer yetişkinler için, günde 6.000 ile 10.000 adım arasında yürüyenlerde ölüm riskinde %42 azalma ve günde 7.000 ile 13.000 adım arasında yürüyen genç yetişkinlerde %49 azalma görüldü.
Prof. Banach, "Çalışmamız, ne kadar çok yürürseniz sağlığınız için o kadar iyi olduğunu doğruluyor" dedi. "Bunun, yaştan bağımsız olarak ve dünyanın ılıman, subtropikal veya kutup altı bir bölgesinde veya karışık iklimlere sahip bir bölgede yaşamanıza bakılmaksızın hem erkekler hem de kadınlar için geçerli olduğunu bulduk."
HAREKETSİZ BİR YAŞAM TARZINDAN KAÇINMAK ŞART
Araştırmalar, hareketsiz bir yaşam tarzının kardiyovasküler hastalık riskini artırabileceği ve daha kısa bir yaşamla ilişkili olduğuna dair güçlü kanıtlar sunmuştur. Aynı zamanda, dünya nüfusunun dörtte birinden fazlasının yetersiz fiziksel aktiviteye maruz kaldığını da ortaya koymuştu.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, yetersiz fiziksel aktivite ölüm için en önemli dördüncü risk faktörüdür. Her yıl yaklaşık 3,2 milyon ölüm, yetersiz fiziksel aktiviteden kaynaklanmaktadır.
Prof. Banach, "Kardiyovasküler hastalık gibi belirli durumları hedeflemek için giderek daha fazla gelişmiş ilacımız olduğu bir dünyada, yaşam tarzı değişikliklerinin, beslenme ve egzersiz dahil, analizimizin ana kahramanı olan yürüyüşün, kardiyovasküler riski azaltmada ve yaşam süresini uzatmada en azından aynı derecede veya hatta daha etkili olabileceğini her zaman vurgulamamız gerektiğine inanıyorum" dedi.
4.000 adımdan biraz daha az olan bu sayı, insanların bir hedef olarak görmeye alışkın olduklarından daha düşüktür.
Eylül 2022'de yapılan bir araştırma ise, her gün 10.000 adım atmanın kardiyovasküler hastalık, kanser ve herhangi bir nedenle ölüm riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini buldu.
Bu sihirli adım sayısı, kilo kaybı ve kanser, bunama ve kalp hastalığı risklerinin azalması gibi çok çeşitli sağlık yararları ile ilişkilendirilmiştir.