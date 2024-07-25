"Gıda zehirlenmesi" vakalarında artış! Dikkat en büyük hata bu aşamada: Yemek pişirirken...

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, basit bir gıda zehirlenmesinin hastaneye yatmaya sebebiyet verebileceğini belirterek, derin dondurucudan çıkarılan yemeğin tekrar derin dondurucuya girmemesi gerektiğini söyledi.

DHA Giriş Tarihi: 25.07.2024 14:53 PAYLAŞ ABONE OL

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, yaz mevsiminde yemek muhafaza ederken dikkat edilmesi gereken konularla ilgili açıklamada bulundu. Yaz mevsiminde sıcak havayla gıda zehirlenmelerinde artış olduğunu belirten Prof. Dr. Şener, yazın yemek muhafazasının önemli olduğunu kaydetti. Soğuk zincirde gitmesi gereken ürünlerin çok uzun süre araçlarda, market arabalarında ya da poşetlerde beklemesinin doğru olmadığını ifade eden Prof. Dr. Şener, özellikle yaz aylarında bu duruma dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Sıcakların artmasıyla gıda ve besin zehirlenmeleriyle karşı karşıya gelmeye başladıklarını aktaran Şener, "Besin zehirlenmelerinde hafif baş ağrısı, bulantı, kusma ve takip eden ishal, üşüme ve titreme belirtileri oluyor. Bu tip hastalarda özellikle 65 yaş üstü için ciddi bir problem. Bulantı, kusma, ishalle, bir su kaybıyla ağır tablolar ya da mevcut hastanın ağırlaşmasıyla karşı karşıya kalabiliyoruz ve maalesef bu hastaların ciddi bir kesimi yatarak tedavi olmak zorunda kalıyor. Basit bir gıda zehirlenmesi, besin zehirlenmesi dahil olmak üzere hastaneye yatmanıza sebep olabiliyor" dedi.