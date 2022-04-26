“Gizemli hepatit” çocukların sağlığını tehdit ediyor! Uzmanlar ebeveynleri bu belirti konusunda uyardı!

Dünya üzerinde farklı ülkelerden hepatit virüsü bulaşan çocuklarla ilgili haberler gelmeye devam ederken ülkemizde henüz görülen bir vaka bulunmuyor. Ne yazık ki bir çocuğun ölümüne ve diğer 17 kişinin ise karaciğer nakli olmasına sebep olan bu virüsü tespit etmek için bazı belirtiler büyük önem taşıyor. İşte uzmanlarından çocuklarda hepatit virüsü belirtileri…
Başta İngiltere olmak üzere, Hindistan, İspanya ve daha birçok ülkede görülen hepatit virüsü, global anlamda tüm çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Çocuklarda bu denli hepatit virüsünün görülmesinin normal olmadığının altını çizen uzmanlar, eşi benzeri olmayan bu durum için oldukça endişeli olduklarını da dile getiriyorlar.
Artan gizemli hepatit salgını için çalışmaların sıklaşması ve çoğalması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu durumun hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.
HASTALIĞIN HABERCİSİ BELİRTİLER
Ailelerin basit belirtilere karşı dikkatli olması gerektiğini söyleyen doktorlar, en büyük semptomun ciltte sararmalar olduğunu söylemektedir. Aynı şekilde ciltteki sararmalara gözlerin sararması da eşlik edebilir.
Cilt yüzeyinde kaşıntılar, idrarın koyu renkli olması ve dışkının soluk olması başlıca belirtiler arasındadır. Son olarak dikkat edilmesi gereken etkilerin başında ise ani ateşlenmeler bulunmaktadır.
HEPATİT NEDİR?
Hepatit, karaciğer iltihabını tanımlamakta olup çeşitli nedenlerden kaynaklanabilmekte. Bir çok farklı çeşidi olduğu gibi çocuklarda da farklı varyasyonları görülebiliyor. Hepatite neden olan sebeplerin içerisinde genetik koşullar da bulunmakta.
Uzmanlar bu salgında hepatite neyin olduğunu tam olarak bilememekte. Yapılan son araştırmalar son hepatit virüsünün adenovirüs kaynaklı olabileceğini ortaya koyuyor.
ÖNLEM ALMAK ÖNEMLİ
Uzmanlar ebeveynlerin çocuklarının el ve ayak hijyeni konusunda hassas olmaları gerektiğine dair uyarılarda bulunuyor. Ayrıca çocuklarda ateş olup olmadığını sık aralıklarla kontrol etmek ve ciltteki sararmaları gözlemlemek son derece önemli.