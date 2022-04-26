“Gizemli hepatit” çocukların sağlığını tehdit ediyor! Uzmanlar ebeveynleri bu belirti konusunda uyardı!

Dünya üzerinde farklı ülkelerden hepatit virüsü bulaşan çocuklarla ilgili haberler gelmeye devam ederken ülkemizde henüz görülen bir vaka bulunmuyor. Ne yazık ki bir çocuğun ölümüne ve diğer 17 kişinin ise karaciğer nakli olmasına sebep olan bu virüsü tespit etmek için bazı belirtiler büyük önem taşıyor. İşte uzmanlarından çocuklarda hepatit virüsü belirtileri…

Başta İngiltere olmak üzere, Hindistan, İspanya ve daha birçok ülkede görülen hepatit virüsü, global anlamda tüm çocuklar için büyük tehlike oluşturuyor. Çocuklarda bu denli hepatit virüsünün görülmesinin normal olmadığının altını çizen uzmanlar, eşi benzeri olmayan bu durum için oldukça endişeli olduklarını da dile getiriyorlar.

Artan gizemli hepatit salgını için çalışmaların sıklaşması ve çoğalması gerektiğini söyleyen uzmanlar, bu durumun hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.