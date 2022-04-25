Gizemli hepatit virüsü ile ilgili DSÖ'den endişelendiren açıklama: Küresel bir salgın mı?

11 ülkede görülen hepatit virüsü, neden aniden artış gösterdiğine dair hala yeterince verinin elde edilemediği ve tüm dünyanın gündemindeki en önemli konu başlıklarından birini oluşturuyor. DSÖ'nün son açıklamaları ise küresel bir salgın riskine dair soru işaretlerine neden oluyor.

AA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.04.2022 12:06

İngiltere'de 5 Nisan'da görülmeye başlayan ve daha sonra Avrupa, Orta Doğu ve Amerika'da 11 ülkeye yayılan gizemli hepatit virüsü, oluşum nedeninin saptanamamasından ötürü Kovid-19'dan sonra yeni bir küresel salgın iddialarına konu oluyor. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) açıklamasına göre, ilk olarak 5 Nisan'da İskoçya'da 10 yaş altı 10 çocukta tespit edilen hepatit virüsü, 8 Nisan'da İngiltere genelinde yayılarak 64 çocuğa daha bulaştı. Hepatit vakaları daha sonra bazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere İsrail ve ABD'ye de yayıldı. 21 Nisan itibarıyla DSÖ'ye İngiltere'den 114, İspanya'dan 13, İsrail'den 12, ABD'den 9, Danimarka'dan 6, İrlanda'dan 2, Hollanda ve İtalya'dan 4'er, Norveç ile Fransa'dan 2'şer ve Belçika'dan 1 hepatit vakası rapor edildi. ŞİMDİYE KADAR 169 VAKA, 1 CAN KAYBI DSÖ, şimdiye kadar nedeni belirsiz hepatit virüsünün en az 169 çocuğa bulaştığını ve bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Hepatit virüsünün genellikle 1 ay ile 16 yaş aralığındaki çocuklarda görüldüğü, virüsün şiddetli etkileri nedeniyle karaciğeri iflas eden 17 çocuğa karaciğer nakli yapıldığı kaydedildi. Virüsün genel belirtilerinin karın ağrısı, ishal ve kusma olduğu, çoğu vakada yüksek ateş görülmediği bilgisi paylaşıldı. Bilinen hepatit virüsleri olan hepatit A, B, C, D ve E'ye ise vakaların hiçbirinde rastlanmadı.

KOVİD-19 VE ADENOVİRÜS İLE BAĞLANTI İHTİMALİ Vakaların görüldüğü ülkelerde bilim insanları, gizemli hepatit virüsünün Kovid-19 ve üst solunum yolunu etkileyen adenovirüs ile bağlantısı ihtimali üzerinde duruyor. DSÖ'nün verilerine göre şimdiye kadarki vakaların 74'ünde adenovirüs, 20'sinde Kovid-19, 19 vakada ise hem adenovirüs hem Kovid-19'a rastlandı. Hepatit virüsünün Kovid-19 ve adenovirüs bağlantısı ihtimalinin netlik kazanması için DSÖ, vakalardan alınan örnekleri laboratuvarda inceliyor. Şimdiye kadar vakalarda bu iki virüse dair doğrudan bir bağlantı tespit edilemedi.