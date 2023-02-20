Globulin Nedir? Kanda Globulin Yüksekliği ve Düşüklüğü Neden Olur, Ne Anlama Gelir? rs1

Tahlil sonuçlarınızda gördüğünüzde globulin nedir diye düşünebilirsiniz. Bu yüzden de bu sorunun cevabını araştırıyor olabilirsiniz. Bu araştırma için doğru yerdesiniz. Kan tahlilinde globulin yüksekliği ve düşüklüğü neden olur sizler için araştırdık ve bulduk. bunun yanı sıra globulin ne işe yarar, neden yükselir bu soruları da cevaplandıracağız. Haberimizin kalan kısmında globulin nedir sorusunun cevabına ve detaylarına başlıklar halinde ulaşabilirsiniz.

Globulin Nedir?

Globulin, kanda bulunan ve karaciğer tarafından üretilen, besinlerin taşınmasına ve enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan proteinlere denilmektedir. Globulin testi ise kanımızdaki globulin miktarını ölçmek için yapılır. Globulin ve albüminler, kanda bulunan iki ana proteindir. Globulinler, kan dolaşımındaki dolaşım sisteminin işlevini düzenlemeye yardımcı olurken kandaki proteinlerin yarısından biraz daha azını oluşturur. Globulinler, alfa 1 ve 2, beta ve gama olmak üzere dört türü vardır. Aynı zamanda globulinler, karaciğer fonksiyonu, kan pıhtılaşması ve bağışıklığın savunması için önemli rolü vardır.

Globulin testleri karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, yetersiz beslenme veya emilim bozukluğu, bağışıklık sistemi bozuklukları ve bazı kanser türlerinin teşhisi için yapılabilir.

Globulin Yüksekliği Neden Olur?

- Vücutta enfeksiyon olması.

- Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar

- Vücudun susuz kalması

- Lösemi ( kan kanseri)

- Kemik iliği hastalıkları

- Enflamatuar veya bağışıklık bozuklukları

- Hodgkin lenfoma veya multipl miyelom gibi kanserler

- Düzensiz kalp atışını tedavi etmek ve önlemek için kullanılan ilaçların yan etkisi olarak

- Lupus veya kollajen hastalıkları gibi otoimmün hastalıklar

- Frengi gibi kronik enflamatuar hastalıklar

- Karaciğer veya böbrek hastalığı

- Multipl miyelom gibi belirli kanser türleri

- Romatoid artrit

- Ülseratif kolit

- HIV, viral hepatit B veya C veya iltihaplı eklem rahatsızlıkları ve bağışıklık hastalıkları

Gerekli tedavinin uygulanabilmesi için bu hastalıklardan hangisinin globulin düzeylerinin yükselmesine neden olduğunu belirlemek adına aile hekiminize ya da uzman bir doktora başvurmanızı tavsiye ederiz

Globulin yüksekliğinin belirtileri ise şu şekildedir:

- Halsizlik

- Kemik ağrısı

- Gece terlemesi

- Kilo kaybı

- Nefes darlığı

- Yüksek ateş

- Eklem ağrısı

Globulin Yüksekliği Nasıl Düşürülür?

Globulin yüksekliğinin tedavisi için doktorun verdiği ilaçları kullanmanın yanı sıra ayrıca beslenmenize de dikkat etmeniz gerekmektedir.

Globulin seviyelerini düşürmek için yüksek proteinli yiyeceklerin tüketimini en aza indirmeniz gerekiyor. Protein ağırlıklı yiyecekler tüketmek globulininizi yükseltir. Kırmızı et, yumurta, süt, peynir ve yoğurt gibi besinler protein açısından oldukça zengin olduğu için bunlardan uzak durmanız gerekmektedir.

Bunun yanında bol miktarda meyve ve sebze tüketin. Elma, armut, çilek, turunçgiller, kök sebzeler, brokoli, karnabahar ve bezelye globülin seviyesini azaltmaya yardımcı olur.

Sağlıklı yağlar ve kuruyemişler tüketin. Ceviz, badem gibi kuruyemişler ve zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar ideal besinlerdir.

Globulin Düşüklüğü Neden Olur?

- Böbrek hastalığı

- Karaciğer fonksiyon bozukluğu

- Çölyak hastalığı

- İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD)

- Akut hemolitik anemi

- Kanama (özellikle dış kanam)

- Gastrointestinal hastalık

- Kötü sindirim/emilim bozukluğu (ince bağırsak hastalığı)

- Sindirim bozukluğuna yol açan pankreas hastalığı (EPI)

- Protein kaybına yol açan bağırsak hastalığı (örneğin Crohn hastalığı)

- Bazı hematolojik hastalıklar

- Bazı otoimmün hastalıklar

- Doğuştan gelen (Konjenital) immün yetmezlik

- Vücutta aşırı su bulunması

- Akciğer kanseri

- Akromegali (aşırı büyüme hormonundan kaynaklanan bir bozukluk.)

- Yetersiz beslenme

- Vücutta enflamasyon veya enfeksiyon

Globulin düşüklüğü belirtileri ise şu şekildedir:

- Halsizlik

- Vücutta ödem

- Derinin ve gözlerin beyazlarının sararması (sarılık)

- Mide bulantısı

- Kusma

Globulin Düşüklüğü Nasıl Tedavi Edilir?

Probiyotik takviyeleri yaparak globulin seviyenizi yükseltebilirsiniz. Protein bakımından zengin olan besinleri tüketebilirsiniz; süt, yoğurt, kırmızı et gibi. Bunun yanı sıra kuşkonmaz, pancar, lahana ve soğanı tüketmenizi tavsiye edebiliriz. Globulinler, bezelye, soya fasulyesi, acı bakla, yer fıstığı, Fransız fasulyesi ve bakla gibi besinlerde yüksek miktarda bulunur. Sofranızda bu besinlere yer verebilirsiniz.

Daha sağlıklı sonuçlar alabilmek adına hastanelerin ilgili bölümünden randevu alıp uzman bir hekime başvurmanızı öneririz.