Glukozamin Nedir? Glukozamin Faydaları Neler, Ne İşe Yarar ve Kimler Kullanamaz? rs1

Glukozamin nedir, eklem kıkırdaklarında bulunan amino asit şekeri yapısındaki bileşik olarak bilinmektedir. İnsan bedeninde doğal olarak yer alan glukozamin, eklem sıvısında yoğun olarak tespit edilmektedir. Peki glukozamin ne işe yarar, eklem, kemik ve kas şikayetlerini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Örneğin, besin takviyelerinde tercih edilen glukozamin, genellikle kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarından elde edilmektedir. Peki bunu kimler kullanamaz, tüm detayları aşağıda yer almaktadır.

Glukozamin Nedir?

Glukozamin nedir, birbirine bağlanmış şekerlerin ve proteinlerin zincirlerinden yapılmış eklemlerin kıkırdağında yer alan bir bileşiktir. Eklem, kemik ve kas ağrısını minimuma indirirerek kolay hareket edilmesine yardımcı olan, bedenin doğal emici ve eklemler arası kayganlığı sağlayan bileşen olarak nitelik görmektedir. Peki glukozamin faydaları nelerdir, Glukozamin ne işe yarar bunları inceleyelim. Glukozamin, güçlü doğal anti-inflamatuar (iltihaplanma karşıtı) ve anti-aging (yaşlanma karşıtı) niteliklere sahip bir bileşendir. Eklem iltihabı için en güzel ve doğal yolardan biri olarak glukozamin, çoğunlukla yaşa bağlı kemik ve eklem ağrısının iyileştirilmesinde tercih edilmektedir. Ayrıca, kronik eklem ya da sindirim bozukluğu bulunmayan sağlıklı bireylerde bile sindirim ve bağırsak sağlığını, hareketliliğini, hareket aralığını ve genel eklem sağlığını iyileştirmeye destek olmak için kullanılmaktadır.

Glukozamin, bağırsak sağlığı için de hayati bir önem taşımaktadır. Kronik inflamasyondan hastalık gelişimine kadar her şeyde aktif rol alan mikrobiyomun sağlığı için önemli bir yere sahiptir. Avustralya'da yapılan bir araştırmaya göre; vücudu glukozamin sülfat ile takviye etmenin, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin bileşimini değiştirebileceğini göstermiştir. Bu da sağlık ve bağışıklık üzerinde geniş etkilere sahip olabilir. Bunlar glukozamin faydaları arasında en başta yer almaktadır.

Glukozamini kimler kullanamaz diye merak edilmektedir. Bunun net bir cevabı olmamasıyla beraber çoğu bireyde herhangi bir yan etki ya da risk bulunmaksızın; yaşlanma etkileriyle savaşmak ve yaşam standartını artırmak için uzun süre boyunca güvenle tercih edilebilmektedir. Glukozamin kaç ay kullanılır tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

Glukozamin Faydaları Neler, Ne İşe Yarar ve Kimler Kullanamaz?

Glukozamin, güçlü doğal anti-inflamatuar (iltihaplanma karşıtı) ve anti-aging (yaşlanma karşıtı) niteliklere sahip bir bileşendir. Eklem iltihabı için en güzel ve doğal yolardan biri olarak glukozamin, sindirim ve bağırsak sağlığını, hareketliliğini ve genel eklem sağlığını desteklemeye yardımcı olması için tercih edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra Glukozamin ne işe yarar, hangi hastalıklara ve rahatsızlıklara iyi gelir şu şekilde inceleyelim;

Osteoartrit: Çoğu araştırma, glukozamin sülfat almanın, genellikle diz osteoartriti olan bireyler için ağrı kesici özelliği göstermektedir. Bazı bireyler için, glukozamin sülfat, asetaminofen ya da ibuprofen gibi reçetesiz ve reçeteli ağrı kesici ilaçların yanı sıra fayda sağlamaktadır. Fakat ağrı kesiciler çabuk etki gösterirken, glukozamin sülfatın ağrıyı gidermesi 4-8 hafta kadar sürmektedir.



Eklem ağrısı: 6 ay boyunca günde iki ya da üç bölünmüş miktarda glukozamin sülfat ve kondroitin sülfat kombinasyonunun kullanılmasının, erken evre meme kanseri için östrojen seviyelerini azaltan ilaçlar alan kadınlarda ağrıyı hafiflettiğini göstermektedir.

Kalp hastalığı: Glukozamin alan bireylerin kalp hastalığına yakalanma riski daha az olmaktadır. Fakat hangi glukozaminin dozunun ya da formunun en güzel biçimde çalışacağı belli değildir.

Depresyon: Bazı araştırmalar, 1 ay boyunca glukozamin hidroklorür almanın, depresyonu olan çoğu bireyde depresyon semptomlarını azalacağını ispatlamaktadır.

Diz ağrısı: 28 gün boyunca gün içinde 1500 mg glukozamin sülfat almanın, bir diz yaralanmasından sonra sporcularda diz ağrısını azaltmada etkili olmadığını ama diz sağlığını iyileştirmeye destek olduğunu kanıtlamıştır.