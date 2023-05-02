Göbek Bağı Ne Zaman Düşer? Yeni Doğan Bebeğin Göbek Bağı Düşmesi Kaç Gün Sürer, Ne Yapılır?

Göbek bağı ne zaman düşer sorusuna cevap bulmak için sağlık ve bebek bakımı ile ilgili kaynaklardan istifade edebilirsiniz. Yeni doğan bebeklerin göbek bağının düşmesi anne-babaların merakla beklediği bir süreçtir. Yeni doğan bebeğin göbek bağı düşmesi kaç gün sürer sorusu, bebek doğduktan sonra gündeme gelir. Göbek bağı düştükten sonra kanama olur mu gibi konunun merak edilen ayrıntıları yazımızın devamında.

Göbek Bağı Ne Zaman Düşer?

Anne ile bebek arasındaki besin alışverişi, anne karnında kordon denilen yapı ile sağlanır. Bebeğin doğumunda, göbek kordonu klemplenerek kesilir. Göbek bağı da zaman içerisinde kurur ve düşer. Bu süre bebekten bebeğe değişiklik gösterir. Göbek bağı genellikle 2 haftada düşer. Bazı bebeklerde daha erken ya da daha geç bebek kordonunun düştüğü görülebilir.

Göbek bağı ile ilgili uzman görüşleri incelendiğinde, göbek bağının düşene kadar korunması tavsiye edilir. Göbek bağı düşene kadar bebek banyo yaptırılmamalıdır. Banyo yapacaksa da göbek bağı su geçirmez steril bantlarla sarılarak korumaya alınmalıdır.

Göbek Bağı Düştükten Sonra Kanama Olur Mu?

Göbek bağı doğumdan sonra kurumaya başlar. Tamamen kuruyan göbek bağı zaman içerisinde göbekten ayrılır ve düşer. Bu ayrılma esnasında normal şartlarda bir kanama olmaz. Göbek bağı düşerken kanama olduysa, göbek bağı bir yere takılarak ya da çekilerek kopmuş demektir. Kanama durumunda doktor kontrolü tavsiye edilir.