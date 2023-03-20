Göbek Deliği Ne İşe Yarar? Göbek Deliği Neden Var, Görevi ve Vücuda Faydası Nedir?

Göbek deliği ne işe yarar konusu ile ilgili günümüze kadar çok sayıda bilimsel makale kaleme alınmıştır. Göbek deliği nedir sorusuna bu bilimsel kaynaklarda cevap arayabilirsiniz. Göbek deliği hangi organa bağlı sorusu araştırıldığında da çok ilginç bilgiler karşınıza çıkacaktır. Göbek deliğinin vücuda faydası nedir konusu da merak edilenlerden biridir. Göbek deliği neden var sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Göbek Deliği Ne İşe Yarar?

Göbek deliği, vücudun ağırlık noktası olarak kabul edilen bölümde yer alır. Bu kısım, bebek cenin pozisyonunda iken bebeğin anneden besin almasını sağlar. Bebek bu kordon ile anneye bağlanır, beslenmesi, solunumu, dolaşımı, kısacası tüm vücut fonksiyonları göbek deliği aracılığı ile ağlanır.

Bebeğin dünyaya gelmesi ile birlikte kordon kesilir ve bağlanır. Bebek doğduktan sonra (ortalama 1-2 hafta) göbek kordonunun fazla kısmı vücuttan ayrılır. Kordon kesilmiş olsa da insan vücudunda göbek deliği dikkat çeken bir bölüm olarak kalır.

Göbek Deliğinin Vücuda Faydası Nedir?

Göbek deliğinin vücuda faydası yok denecek kadar azdır. Vücudun bu bölümü, anne karnında iken hayati öneme sahiptir. Bebek dünyaya geldikten sonra da yaşamın anneden bağımsız şekilde sürdürülmesi gerekir. Buna rağmen göbek deliğinin vücuda faydasının ne olduğu ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bazı bilim insanları göbek deliğinin, organlarının konumunu koruması için gerekli olduğunu düşünmüşlerdir.

Göbek deliğinin hangi organa bağlı olduğu da merak edilen sorulardan biridir. Göbek deliği iki kısma ayrılır. Göbek deliğinin bir kısmı karaciğere giderken diğer kısmı kalbe gider. Bu bağlantının doğum öncesinden kaynaklı olduğu düşünülür.

Göbek deliği zararlı bakteri ve mikropların da toplanma yeridir. Göbek deliğindeki bakteri ve mikrop miktarı vücudun herhangi bir bölgesindeki bakteri ve mikrop oranından yaklaşık 50 kat daha fazladır. Bunun yanında özellikle erkeklerde göbek deliğinde pamuklanma sorunu görülür. Yaşanan söz konusu sorunlar birçok kişiyi rahatsız eder.