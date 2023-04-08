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Göbek yağlarını resmen söküp atıyor! Kahvenize bir kaşık eklemeniz yeterli...

Tereyağı ve kahve ikilisi kilo vermek isteyenler için ideal bir içecek... Simge içeceklerimizden biri olan Türk kahvesini tereyağı ile karıştırdığınızda faydaları saymakla bitmiyor. Bu faydaların başında ise kilo vermek geliyor. Peki tereyağlı Türk kahvesi nasıl hazırlanmalı, ne zaman tüketilmeli ve faydaları neler? Merak edenler için detayları ele alıyoruz.

Giriş Tarihi: 08.04.2023 12:48 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 12:56
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Göbek yağlarını resmen söküp atıyor! Kahvenize bir kaşık eklemeniz yeterli...

Türk kahvesi asırlardır süren geleneksel bir içeceğimiz. Faydalarını saymakla bitmez: Kolesterolünüz yüksekse düşürüyor, kansere iyi geliyor. Aynı zamanda Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir. Günde 1 fincan türk kahvesi kalp dostu. Bununla birlikte, diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Peki tereyağlı türk kahvesini hiç duydunuz mu? Şaşırtıcı gelse de kahvenize bir kaşık tereyağı eklemenin çok yararı var. Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.



TEREYAĞLI KAHVE ORTAYA NASIL ÇIKTI?

Bu kahvenin hikayesinde, baş kahramanı ünlü bir dağcı Dave Asprey oluyor. Ünlü dağcı Tibette dağa tırmanırken, ikram edilen tereyağlı kahveyi içiyor. Bu içişten sonra tereyağlı kahve ün kazanıyor. Dağcılar, dağa tırmanmaya başlamadan önce zinde kalmak için tereyağlı kahve tüketmeye başladılar.



Bu yöntem ile, yüksek miktarda yağ ve düşük ölçüde karbonhidrat ölçüsü sayesinde kısa süre içerisinde zayıflanabileceği öngörülüyor. Kilo verme sürecine yardım eden tereyağının kalp sağlığına ve kronik rahatsızlık gibi hastalıkları iyileştirmesinde önemli rol oynuyor.



Yapılan bir araştırmada, ABD'de yaşayan vatandaşlar üzerinde bir araştırma gerçekleşiyor. Dubble espressonun içerisine iki farklı yağ eklenerek fazla kilolarından kurtulduğunu söylüyor.

TEREYAĞLI KAHVE NASIL YAPILIR?

Tereyağlı kahve yapmanın özel bir sırrı yoktur. Normal türk kahvenizi her zaman yaptığınız gibi aynı aşamalarla yapmaya devam edin. Tek püf noktası kahvenin içerisine bir çay kaşığı tereyağı veya hindistan cevizi yağı eklemektir. Organik tereyağı kullanmanız ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan tereyağı, kürün etkili olması için oldukça önemlidir. Gün içerisinde bu kahveyi 2 fincan kahve tüketmeniz vücut direncinizi artıracaktır.



TEREYAĞLI TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Uzun süre tokluk hissi verir.
Enerji seviyesini yükseltir ve yorgunluk hissini en aza indirir.
Faydalarından biri de eklemlerdeki kireçlenmeyi azaltmasıdır. Kemik ağrılarını hafiftetmeye yardımcı olur.
Tokluk hissi vererek, yağ yakımını hızlandırır.
Düzenli olarak tereyağlı kahve tüketmek cildi de güzelleştirir.



TEREYAĞLI TÜRK KAHVESİ BESİN DEĞERLERİ

Kalori: 445

Toplam yağ: 50 gram

Sodyum: Günlük ihtiyacın %9'unu karşılar

A Vitamini: Günlük ihtiyacın% 20'sini karşılar



TEREYAĞLI KAHVEYİ KİMLER TÜKETMEMELİ?

Kolesterolü artırabileceği için, bu değerleri dengede tutmak isteyen kişiler doktorlarına danışmadan tüketmemelidir. Aynı zamanda reflüsü olanlar için de tavsiye edilmez. Bağırsakları hareketlendirdiği için, kronik ishal olanlara da önerilmemektedir. Hipertansiyonm hastaları ve gebeler de tüketmeden önce mutlaka doktora danışmalıdır.
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