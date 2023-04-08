Göbek yağlarını resmen söküp atıyor! Kahvenize bir kaşık eklemeniz yeterli...

Türk kahvesi asırlardır süren geleneksel bir içeceğimiz. Faydalarını saymakla bitmez: Kolesterolünüz yüksekse düşürüyor, kansere iyi geliyor. Aynı zamanda Kahvenin içeriğindeki antioksidan kalp sağlığına iyi gelir. Günde 1 fincan türk kahvesi kalp dostu. Bununla birlikte, diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olur. Peki tereyağlı türk kahvesini hiç duydunuz mu? Şaşırtıcı gelse de kahvenize bir kaşık tereyağı eklemenin çok yararı var. Gelin birlikte neler olduğuna bir bakalım.
TEREYAĞLI KAHVE ORTAYA NASIL ÇIKTI?
Bu kahvenin hikayesinde, baş kahramanı ünlü bir dağcı Dave Asprey oluyor. Ünlü dağcı Tibette dağa tırmanırken, ikram edilen tereyağlı kahveyi içiyor. Bu içişten sonra tereyağlı kahve ün kazanıyor. Dağcılar, dağa tırmanmaya başlamadan önce zinde kalmak için tereyağlı kahve tüketmeye başladılar.
Bu yöntem ile, yüksek miktarda yağ ve düşük ölçüde karbonhidrat ölçüsü sayesinde kısa süre içerisinde zayıflanabileceği öngörülüyor. Kilo verme sürecine yardım eden tereyağının kalp sağlığına ve kronik rahatsızlık gibi hastalıkları iyileştirmesinde önemli rol oynuyor.
Yapılan bir araştırmada, ABD'de yaşayan vatandaşlar üzerinde bir araştırma gerçekleşiyor. Dubble espressonun içerisine iki farklı yağ eklenerek fazla kilolarından kurtulduğunu söylüyor.
TEREYAĞLI KAHVE NASIL YAPILIR?
Tereyağlı kahve yapmanın özel bir sırrı yoktur. Normal türk kahvenizi her zaman yaptığınız gibi aynı aşamalarla yapmaya devam edin. Tek püf noktası kahvenin içerisine bir çay kaşığı tereyağı veya hindistan cevizi yağı eklemektir. Organik tereyağı kullanmanız ve içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmayan tereyağı, kürün etkili olması için oldukça önemlidir. Gün içerisinde bu kahveyi 2 fincan kahve tüketmeniz vücut direncinizi artıracaktır.
TEREYAĞLI TÜRK KAHVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Uzun süre tokluk hissi verir.
Enerji seviyesini yükseltir ve yorgunluk hissini en aza indirir.
Faydalarından biri de eklemlerdeki kireçlenmeyi azaltmasıdır. Kemik ağrılarını hafiftetmeye yardımcı olur.
Tokluk hissi vererek, yağ yakımını hızlandırır.
Düzenli olarak tereyağlı kahve tüketmek cildi de güzelleştirir.
TEREYAĞLI TÜRK KAHVESİ BESİN DEĞERLERİ
Kalori: 445
Toplam yağ: 50 gram
Sodyum: Günlük ihtiyacın %9'unu karşılar
A Vitamini: Günlük ihtiyacın% 20'sini karşılar