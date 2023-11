Göğüs Hastalıkları Uzmanı açıkladı! "Bu besin doğal anti-bakteriyel! Mutlaka yiyin..."

"The Journal of Allergy and Clinical Immunology" de yayınlanan araştırmada soğuk havaların bağışıklığı düşürdüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kış aylarında grip salgınının artış gösterdiğini ve grip aşısı olmanın son derece önemli olduğunu belirtti.