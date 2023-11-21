Göğüs Hastalıkları Uzmanı açıkladı! "Bu besin doğal anti-bakteriyel! Mutlaka yiyin..."

"The Journal of Allergy and Clinical Immunology" de yayınlanan araştırmada soğuk havaların bağışıklığı düşürdüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, kış aylarında grip salgınının artış gösterdiğini ve grip aşısı olmanın son derece önemli olduğunu belirtti.

Işık, "Grip aşısının içeriği her sene Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyeleri doğrultusunda yenilenir. Yapılan çalışmalar kronik sağlık sorunları olmayan yetişkinler için aşıların yaklaşık yüzde 80 oranında koruyucu olduğu gösterilmiştir. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, kronik hastalıkları bulunan, toplum hizmetinde çalışan, sağlık personeli olan ve 65 yaş üzerindeki kişilerin grip aşısı olmayı ihmal etmemesi oldukça önemlidir. Günümüzde grip aşısı oldukça güvenli hâle getirilmiştir ve her yaştan kişiye güvenle uygulanabilir. Yumurta alerjisi olanların, gebeliğinin ilk 3 aylık dönemini yaşayan kadınların ve 6 aydan küçük bebeklerin bu söylemin dışında kaldığının unutulmaması önemlidir. Zamanında, grip virüsleri henüz yayılmadan, yapılan grip aşıları sayesinde gripten büyük ölçüde korunmak mümkün olur" açıklamasını yaptı.





BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GÜÇLENDİRİLMELİ

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, havaların soğuması ile bağışıklık sisteminin zayıflama eğiliminde olduğunu belirterek, kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğru beslenmenin ve takviyelerin kritik olduğunu ifade etti.

Işık, "Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için doğru beslenme şart. Bağışıklık sistemi hücrelerinin yakıtı, tüketilen gıdalardan geliyor. Vücuttaki mineral ve vitamin dengesinin bozulması bağışıklık sisteminin yanıtlarını değiştiriyor. Dolayısıyla mevsim meyvelerinin ve sebzelerinin tüketilmesi önemli. C vitamini bakımından zengin yeşil yapraklı sebzelere, doğal anti-bakteriyel özelliklere sahip zencefil ve sarımsağa öğünlerde yer verilmeli. Omega-3 yağ asitleri her zaman olduğu gibi önemli, mümkünse haftada en az iki kez balık tüketilmeli."