Görme kaybına neden oluyor! Sıklıkla bunu hissediyorsanız...

RÜZGAR VE POLENLER TETİKLEYEBİLİR

Alerjik konjonktivitlerin de sulanmaya ve kaşıntıya yol açabileceğini söyleyen Op. Dr. Gücükoğlu, "Güneş ışığı ve polenler, bahar nezlesi dediğimiz duruma yol açar. Ev hayvanları kuşlar, akarlar ve ev tozları yine alerji sebepleridir. Çeşitli sebeplerle oluşan göz içi iltihapları, bunları oluşturan romatizmal hastalıklar ve Behçet hastalığı gözde sulanma ve kızarma yapabilir. İleri yaşlarda gözyaşı yapısındaki değişimler ve halk arasında 'kuş kanadı' denilen pterjium hastalığında açık havada çok fazla toza rüzgara maruz kalanlarda gözde sulanma ve batma olur. Akne tedavisi görenlerde immünosupressif ilaç kullanan romatizmal hastaların da gözlerinde sulanma, batma, yanma ve kum atılmış hissi olabilir" dedi.

BEBEKLERDE GLOKOM BELİRTİSİ OLABİLİR

Yenidoğan ve bebeklerde gözyaşı kanalı içinde açılmayan kapaklardan ötürü sulanma ve çapaklanma olabileceğini söyleyen Op. Dr. Gücükoğlu, "Ayrıca bebeklerde glokom göz tansiyonu ve gözde sulanma ile kendini belli eder. Kontakt lens kullanan kişilerde lensin göze uyumlu olmaması, kullanım süresini doldurması ve yırtılması sulanma yapabilir. Her türlü görme kusuru tedavi edilmezse gözde sulanma yapar. Ayrıca aşırı derecede uykusuz kalma, ekran çalışması, sıcak ve soğuk havaya maruz kalma ve sigara dumanı göz sulanmasına yol açar" açıklamasında bulundu.