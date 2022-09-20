Görme kaybına yok açabiliyor! Uzmanından göz kapağı düşüklüğüne dair uyarı...

Gözü etkileyen ve göz kapağı ile ilgili bozukluklarının düzeltilmesi amacıyla uygulanan oküloplastik cerrahi sayesinde, güzelliğiniz bakışlarınıza yansıyacak. Vücudumuzun en hassas bölgesi olan göz çevresine yapılacak her müdahale öncesi hastaların hassas davranması gerekiyor. Oküloplastik müdahalelerin ve botoks gibi uygulamaların yapıldığı merkezin steril ve en son teknolojileri kullanan cihazlara sahip olmasının yanı sıra, bu alanda eğitimini almış deneyimli doktorların seçilmesi de istenilen sonuçların alınabilmesi adına önemli rol oynuyor. Bu nedenle bu gibi operasyonların öncesinde gerekli araştırmayı yapmak çok önemlidir. Bu sorunların çözümünde uygulanıyor. Yılların etkisiyle veya doğuştan oluşan göz kapağı bozukluklarının oküloplastik cerrahi ile kolaylıkla tedavi edilebilir.

TEDAVİ EDİLMEZSE FARKLI SORUNLARA NEDEN OLABİLİYOR

Göz ve çevresinde oluşabilecek kapak düşüklükleri, göz altı torbaları, yaşa bağlı değişiklikler, kirpik batması, göz kapağı tümörleri ve yaralanmaları, kapağın içe veya dışa dönmesi ve yüz felci gibi problemler, kişilerin mutsuz ve yorgun gözükmesine yol açabiliyor. Bu problemler, tedavi edilmedikleri takdirde görme alanını ve kalitesini de doğrudan etkileyebiliyor. Göz çevresindeki problemlerin çözümünde uyguladığımız oküloplastik cerrahi yöntemleri sayesinde ise, çok daha genç ve mutlu bir görünüme kavuşabiliyorlar. Botoks ile daha genç bir görünüme kavuşun Göz estetiği gibi botoks uygulamalarının da yoğun ilgi görüyor. Tıbbi bir protein olan botoks; şaşılık, göz çevresi, kaş araları ve alın kırışıklıklarının giderilmesinin yanı sıra, boyun çizgileri, burun ucu kaldırma ve dudaklardaki ince ve yüzeysel kırışıklıkların da tedavisinde uygulanan bir yöntemdir. Güvenli bir yöntem olan botoks, oküloplastik müdahalelerin aksine cerrahi şeklinde değil, kozmetik bir çözüm olarak uygulanıyor.

KİŞİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER

Op. Dr. Nurcan Gürkaynak,'' Ameliyat süreçleri Oküloplastik cerrahi müdahalelerin süreçleri ve hastaların dikkat etmesi gereken konulardır. Kapak ameliyatları, ameliyathanede lokal anestezi ve sedasyon desteği ile birlikte ortalama 1 saatte yapılmaktadır. Cerrahi öncesinde ameliyatın planlanmasının doğru yapılması ve doktorun uygulanacak tekniği hasta ile detaylı olarak paylaşması, ameliyatın başarısı için olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Ameliyat öncesi yapılacak göz fonksiyonları muayenesinin yanı sıra, gerek görülmesi halinde detaylı bir göz muayenesi de gerçekleştirilir. Ameliyatın ardındaki ilk iki günlük süreçte göz kapakları ve çevrelerindeki şişlikler normaldir. Bu şişliklerin azaltılması için ilk gün buz uygulanır. Bunların yanı sıra antibiyotik, şişlik giderici ilaçlar ve ağrı kesiciler de bu sürecin kolaylıkla atlatılmasına yardımcı olacaktır. Özellikle taburcunun ardından gelen ilk iki günlük süreçte hastalara ev istirahati önerilir ve ardından yapılacak kontroller ile kişinin durumu takip edilir. En önemli nokta doğru uzman ve merkez seçimi Gözlerin vücudun en hassas organları olduğunu ve bu bölgede yapılacak her türlü cerrahi müdahale öncesinde araştırmaların detaylı olarak yapılması gerekir. Oküloplasti uygulamaları, yapıldığı bölge olan gözlerin doğası sebebiyle büyük özen gerektiren müdahalelerdir. Doktor tarafından yapılacak yanlış bir uygulama veya merkezin steril olmaması, enfeksiyonlara ve görme kayıplarına varacak sonuçlara yol açabilir. Bu sebepten dolayı hastaların, uygulamanın yapılacağı sağlık merkezinde en yeni teknolojilerin kullanıldığından, hekimin tecrübesinden ve kullanılan her türlü medikal malzemenin kendileri için özel tek kullanımlık olduğundan emin olmaları gerekiyor. Ancak bu koşulların sağlandığı merkezlerde, oküloplasti eğitimli ve deneyimli göz doktorlarının gerçekleştirdiği operasyonlar sağlıklı sonuçlar verecektir. ''dedi.